SON DAKİKA: Enflasyon rakamları Ağustos için belli oldu! Memur ve emekli zammında Ocak 2024 hesabı: Kademeli artış ile 14 bin TL…

Son dakika haberi… Ağustos ayı enflasyon rakamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜFE verisini resmen duyurdu. Milyonlarca memur ile Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı üzerinde etkili olan veri sonrası Ocak 2024 için oranlar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki en düşük memur maaşı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Temmuz ayında yüzde 9,49 artarak tüm zamanların en yüksek enflasyon verisi kaydedilmişti. TÜİK, Ağustos ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 9,09 yükseldiğini duyurdu. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 58,94 seviyesine çıktı.

Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 7,32 olmuştu. Yıllık beklenti ise bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkması yönündeydi. Merkez Bankası’na göre ise enflasyonun yıl sonunda yüzde 62 seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyordu.

Çekirdek enflasyon yüzde 64,85'e yükseldi, önceki yüzde 56,1, beklenti yüzde 61,7'ydi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı.

SGK, BAĞ-KUR’LU EMEKLİ İLE VE MEMURUN 2 AYLIK ZAMMI KESİNLEŞTİ

Yüzde 9,09’luk enflasyon verisine göre SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 2 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 19,44 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 28,44’lük artışı şimdiden cebine koydu.

MEMUR MAAŞINA ENFLASYONUN ALTINDA ZAM YOK

Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti. Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025'i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları'nı yazılı açıklamayla duyurdu. Böylece Ocak 2024 memur zammı ve emekli maaşı zammı için oranlar da ortaya çıktı.

Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 46 ARTACAK

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. 399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı 2024'ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025'in ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yılsonu tahminine göre enflasyon yüzde 62 olursa Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekliler yüzde 35.25'lik artışı cebine koymuş bulunuyor. Emekliye zamda prim-aylık dengesizliği giderilecek, 7500 lira olan en düşük emekli aylığı yükseltilecek. Cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SGK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak.

Aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak.



