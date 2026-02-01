FİNANS

600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Uraloğlu: 'Raylı sistem ağına bağlayacağız’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi ile Başkentray banliyö hattını Yenikent'e uzatacaklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Yenikent’in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız" dedi.

Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi’nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Projemiz Ankara’da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak.” ifadelerini kullandı.

TOPLAM GÜZERGAH UZUNLUĞU 16 KİLOMETRE

Toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergâh inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, “Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı’nı Sincan’dan Yenikent’e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent’ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

"OSB, YENİKENT-1 VE YENİKENT-2 ADINDA ÜÇ YENİ İSTASYON KURUYORUZ"

Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demiryolu yaptıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başkentray Hattı kapsamında Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunuyor. Sincan’dan Yenikent’e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında üç yeni istasyon kuruyoruz. Projemiz tamamlandığında Başkentray Banliyö Hattını Sincan İstasyonu üzerinden 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Yenikent’in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız"

Uraloğlu devamında "Aynı zamanda Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4.4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası’nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

"268 PERSONELİMİZ VE 127 MAKİNEMİZLE 7/24 ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, proje genelinde yüzde 95’lik bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Uraloğlu, “Proje kapsamında inşa ettiğimiz 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç-kapa tünelindeki işlerimizin yüzde 100’ünü tamamladık. Toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprümüzün inşasında yüzde 100'lük orana ulaştık" dedi.

Bakan Uraloğlu "Şu anda sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PROJE, YENİKENT BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZA HIZLI VE KONFORLU BİR TOPLU TAŞIMA İMKÂNI SUNACAK"

Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Hattı’nın açılışını gerçekleştirdiklerinde, Türkiye’nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla hem Ankara’mıza hem de ülkemize durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkânı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
