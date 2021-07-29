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61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar! Artık üretmeyecekler

29.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en önemli lüks giyim markalarından Vakko değişen tüketici eğilimleri ve tercihlerinden dolayı artık gömlek üretmeyeceğini açıkladı. Vakko, gömlek üretimine ağustos ayında son verecek.

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar! Artık üretmeyecekler

Türkiye'nin en önemli lüks giyim markalarından Vakko değişen tüketici eğilimleri ve tercihlerinden dolayı artık gömlek üretmeyeceğini açıkladı. Vakko, gömlek üretiminde çalışan personellerinin işlemleri için çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

VAKKO KARARI KAP'A BİLDİRDİ

Vakko, gömlek üretimine 31 Ağustos'ta son verecek.

Vakko'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Son yıllarda tüketici eğilimlerinin ve dolayısıyla tercihlerinin değişmesi sonucu olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması söz konusu olmuştur. Bu farklılaşma sonucu mevcut gömlek bandımızdaki gömlek üretim adetlerimizin azalması ve maliyetlerimizin artması nedenleri ile tesisimizde gömlek üretimin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir.

Pazarlardaki rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak amacıyla üretim tesisimizdeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Grup Başkanı'nın yetklilendirilmesine karar verilmiştir."

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