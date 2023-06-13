65 YAŞ AYLIĞI 2023: Yaşlılık maaşı ne kadar? Asgari ücret ara zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak, Temmuzda ne kadar zamlanacak?

65 yaş aylığı asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte değişecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Temmuzda açıklanacak ara zam ile 65 yaş aylığı da yükselecek. 65 yaş aylığı şu an için 2 bin 604 TL olarak ödeniyor.

65 AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tekrar hesaplanacak.

Bilindiği üzere 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

65 YAŞ AYLIĞI KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yüzde 25 zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı 3 bin 255 TL olacak Yüzde 30 zam yapılırsa tutar 3 bin 385 TL'ye çıkacak. Yüzde 35 zam yapılması durumunda ise 3 bin 515 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İkinci toplantı için henüz tarih açıklanmadı.

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü yapmıştı. Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.



