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65 YAŞ AYLIĞI 2023: Yaşlılık maaşı ne kadar? Asgari ücret ara zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak, Temmuzda ne kadar zamlanacak?

13.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş aylığı ile ilgili araştırmalar bugün yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı nedeniyle hız kazandı. Ocak ayında gelen zam sonrası 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete temmuz ayında artış yapılması planlanıyor. Zam yaşlılık maaşını da etkileyecek. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL? Asgari ücret ara zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak, Temmuzda ne kadar zamlanacak?

65 YAŞ AYLIĞI 2023: Yaşlılık maaşı ne kadar? Asgari ücret ara zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak, Temmuzda ne kadar zamlanacak?

65 yaş aylığı asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte değişecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Temmuzda açıklanacak ara zam ile 65 yaş aylığı da yükselecek. 65 yaş aylığı şu an için 2 bin 604 TL olarak ödeniyor.

1s1

65 AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tekrar hesaplanacak.

Bilindiği üzere 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

1s2

65 YAŞ AYLIĞI KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yüzde 25 zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı 3 bin 255 TL olacak Yüzde 30 zam yapılırsa tutar 3 bin 385 TL'ye çıkacak. Yüzde 35 zam yapılması durumunda ise 3 bin 515 TL'ye yükselecek.

1s3

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İkinci toplantı için henüz tarih açıklanmadı.

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü yapmıştı. Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

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