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7.500 konut sahipleriyle buluştu! Sur Yapı’da teslimler 2024’te de hız kesmeyecek

29.02.2024 16:53
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4 yılda 7.500 konutu sahipleriyle buluşturan Sur Yapı, konut teslimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “4 yılda 7.500 konutun üzerinde konut teslim ederek rekor bir teslim performansı gerçekleştirdik. İnşallah 3 ay içerisinde teslim edilecek olan 2.500 konut ile birlikte 10.000 konutu teslim etmiş olacağız” dedi.

7.500 konut sahipleriyle buluştu! Sur Yapı’da teslimler 2024’te de hız kesmeyecek

Özel sektörün en geniş portföye sahip inşaat firması Sur Yapı, konut teslimlerine 2024’te de hız kesmeden devam ediyor. Son 4 yılda 7.500 üzerinde bağımsız bölümün teslimini gerçekleştiren Sur Yapı, 2023 yılının son çeyreğinde Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu ve Topkapı Evleri’nin teslimlerine başlamıştı. Rekor teslim performansı ile ilerleyen Sur Yapı, Antalya’da 1.300.000 metrekare arsa üzerine inşa edilen mega proje Sur Yapı Antalya’da da teslimlerine aralıksız devam ediyor.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, İstanbul ve Antalya’da binlerce konutun inşaatına aynı anda devam ettiklerini belirterek “4 yılda 7.500’ün üzerinde konut teslim ederek rekor bir teslim performansı gerçekleştirdik. 2023 yılının son çeyreğinde teslimlerine başladığımız Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu ve Topkapı projelerimizi ev sahipleriyle buluşturuyoruz. 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle 6 bin konutun daha teslimine yaklaştık. Bu konutlarımız %95 oranında tamamlandı. Teslim performansımızı 2024 yılında da artırarak devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sur Yapı Antalya’da 20 bin kişi yaşıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya’da bugüne kadar 5 binin üzerinde bağımsız bölüm teslim ettiklerini anlatan Elmas, “Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz ‘Bir şehir inşa ediyoruz’ oldu. Haziran 2020’den bu yana konut teslimlerine aralıksız devam ettiğimiz Sur Yapı Antalya, evleri, sokakları, parkları, bahçeleri, dükkanları, mağazaları ve Alışveriş Caddesi’yle yaşayan bir kent haline geldi. Bugün 20 binden fazla kişi projemizde yaşıyor” diye konuştu.

Sur Yapı Antalya’da yaşamın başladığı ilk kısım olan Park etabının 35 bloğunda doluluk oranının yüzde 100’ü bulduğunu açıklayan Elmas, şunları söyledi: “Hemen yanı başında 157 bin metrekarelik şehir parkı bulunan Park etabı, doğayla bütünleşmiş modern bir şehir yaşamı sunuyor. 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi’ne de ev sahipliği yapan Sur Cadde ise, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor. Mağazaları, kafe ve restoranları, modern mimarisi ile Antalya’nın yeni çekim merkezi haline gelen Sur Cadde’de de teslimler tüm hızıyla devam ediyor.

Konutların bir bir sahiplerini bulduğu bir diğer etabımız olan 1105 konutluk Turkuaz sitesinin ilk etabında hayat başladı. ‘Suyla gelen medeniyet’ temasının hâkim olduğu Turkuaz Sitesi’nde tüm bloklar su kenarında yer alıyor. Geniş meydanları, göleti ve geniş sosyal imkanlarıyla da öne çıkan Turkuaz sitesi, zengin peyzajı, modern çevre düzenlemesiyle de eşsiz bir yaşam alanı sunuyor.”

Muhit Sancaktepe’de yaşam başlıyor

İstanbul’da ise 3 projede konut teslimlerine devam ettiklerini söyleyen Elmas, “Sancaktepe’deki dördüncü projemiz olan Sur Yapı Muhit Sancaktepe’nin 1. kısmını tamamlayarak ilçenin sağlıklı konut stokuna büyük bir katkı daha sağlamış olduk. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde toplam 217 dairenin ve 12 bağımsız ticari alanın yer aldığı Sur Yapı Muhit Sancatpe, 4 bin 800 metrekarelik yeşil alanı ve geniş sosyal donatılarıyla öne çıkıyor. Projede açık ve kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, dinlenme ve güneşlenme alanları, sauna ve masaj alanları, fitness salonu ve stüdyo, kafe, çocuk oyun alanı, süs havuzları ve zen bahçesi ile açık hava spor alanları yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Mükemmeliğe Açılan Kapı Excellence Koşuyolu

İstanbul’un en değerli arazilerinden birinin üzerinde inşa edilen Excellence Koşuyolu’nun şehrin merkezinde, sosyal hayatın tam içinde yer aldığını vurgulayan Elmas, “Tarihi Yarımada, Adalar, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasına hakim bir konumda bulunan Excellence Koşuyolu’nu her anlamda mükemmelliği hedefleyen bir anlayışla tasarladık ve teslimleri 2023 yılının son çeyreği itibariyle devam ediyor. 184 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Excellence Koşuyolu’nda 1+1’den 4+1’e kadar düz ve dubleks daire, ticari üniteler ve home ofis seçenekleri yer alıyor” şeklinde konuştu.

Şehrin tarihi merkezinde modern yaşam

Sur Yapı’nın hayata geçirdiği bir diğer kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Topkapı Evleri’nde de yaşamın başladığını ifade eden Elmas, şöyle devam etti: “Az katlı mimarisi, geniş yeşil alanlarıyla İstanbul’un en eski merkezlerinden Topkapı’da modern bir yaşam sunan Sur Yapı Topkapı Evleri, bölgenin tarihi dokusundan ilham alınarak geleneksel iç avlu konseptinin modern bir yorumu şeklinde tasarlandı. 3 ile 11 kat arasında değişen 8 blokta, büyüklükleri 49 ile 456 metrekare aralığında 56 farklı daire tip daire yer alıyor. Sitede ayrıca 29 ticari alan bulunuyor.”

Anlık Borsa


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konut satışları sur yapı
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