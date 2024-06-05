7,8 bin ton kağıttan tasarruf edildi! 133 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı: Kamuda e-Tebligat dönemi

Adalet Bakanlığı, 'daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya' hedefiyle son yıllarda önemli projeleri hayata geçirdi.

Güneş enerji santrallerinden geri dönüşüm tesislerine, adalet ormanlarından e-Tebligat'a kadar birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçiren bakanlık, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. 2015 yılında hayata geçirilen e-Tebligat uygulaması ile 223 milyon 678 bin 655 ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

Çevre dostu uygulama e-Tebligat sayesinde 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildi. Böylece 133 bin 89 ağaç da kesilmekten kurtarıldı. Yargıda dijital dönüşümün bir parçası olan e-Tebligat uygulaması, kağıt tasarrufu sağlarken aynı zamanda yargısal süreçlerin hızlanmasına da büyük katkı sağladı.

559 ADALET ORMANI OLUŞTURULDU

Çevreci adalet uygulamaları kapsamında bir yandan kağıtsız hizmetler dönemine geçilirken; diğer yandan da Türkiye genelinde adalet ormanlarıyla 2 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturdu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eliyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde 559 adalet ormanı oluşturuldu. 2017 yılından bugüne kadar personel, hükümlü ve tutuklular tarafından toprakla buluşturulan 2 milyon 213 bin 242 fidan geleceğe nefes oldu. Aynı zaman süresince 3 milyon 818 bin 915 ağacın bakımı da yapıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİYLE ÇEVREYE KATKI

Adalet Bakanlığı ayrıca kaynakların doğru ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların geri kazanılacak şekilde değerlendirilmesi kapsamında da birçok önemli projeye imza attı. Hem çevreye verdikleri zararlar hem de kaynakların sınırlı olması nedeniyle fosil yakıtlarının alternatifi olabilen yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırdı. Bakanlık, ceza infaz kurumları bünyesinde İşyurtları Kurumu eliyle kurduğu geri dönüşüm tesisleri ile Sıfır Atık Projesini de destekliyor. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan biyogaz tesisi ve katı atık depolama alanı, İzmir-Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Ambalaj Atığı Tesisi, Ankara-Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kompost Üretim ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi sayesinde atıklar dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

LED DÖNÜŞÜMÜ İLE YÜZDE 30 ELEKTRİK TASARRUFU

Bakanlık, ceza infaz kurumlarında; aydınlatmalarda LED dönüşümü, ısıtma ve sıcak su için ısı pompası kullanımı gibi enerji tasarrufu sağlayan güneş enerji santrali (GES) başta olmak üzere kurumların yapısına uygun çevreci çözümler üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Pilot olarak seçilen Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde elektrik ihtiyacının tamamının karşılanabilmesi için 2022 yılında 9.8 megavat gücünde GES kurulumu ve iç aydınlatmalarda LED dönüşümü gerçekleştirildi. 2023 yılında 15 milyon kilovatsaat elektrik üretilen GES santraliyle 60 milyon lira tasarruf sağlandı. Ayrıca LED dönüşümü sayesinde aydınlatmada yüzde 30 oranında elektrik tasarrufu yapıldı. Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





