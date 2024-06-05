FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 7,8 bin ton kağıttan tasarruf edildi! 133 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı: Kamuda e-Tebligat dönemi

7,8 bin ton kağıttan tasarruf edildi! 133 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı: Kamuda e-Tebligat dönemi

05.06.2024 15:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı, 2015 yılından itibaren uygulanan e-Tebligat ile 223 milyon 678 bin 655 iletinin muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldığını, bu sayede 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildiğini ve 133 bin 89 ağacın kesilmekten kurtarıldığını duyurdu.

7,8 bin ton kağıttan tasarruf edildi! 133 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı: Kamuda e-Tebligat dönemi

Adalet Bakanlığı, 'daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya' hedefiyle son yıllarda önemli projeleri hayata geçirdi.

Güneş enerji santrallerinden geri dönüşüm tesislerine, adalet ormanlarından e-Tebligat'a kadar birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçiren bakanlık, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. 2015 yılında hayata geçirilen e-Tebligat uygulaması ile 223 milyon 678 bin 655 ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

Çevre dostu uygulama e-Tebligat sayesinde 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildi. Böylece 133 bin 89 ağaç da kesilmekten kurtarıldı. Yargıda dijital dönüşümün bir parçası olan e-Tebligat uygulaması, kağıt tasarrufu sağlarken aynı zamanda yargısal süreçlerin hızlanmasına da büyük katkı sağladı.

559 ADALET ORMANI OLUŞTURULDU

Çevreci adalet uygulamaları kapsamında bir yandan kağıtsız hizmetler dönemine geçilirken; diğer yandan da Türkiye genelinde adalet ormanlarıyla 2 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturdu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eliyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde 559 adalet ormanı oluşturuldu. 2017 yılından bugüne kadar personel, hükümlü ve tutuklular tarafından toprakla buluşturulan 2 milyon 213 bin 242 fidan geleceğe nefes oldu. Aynı zaman süresince 3 milyon 818 bin 915 ağacın bakımı da yapıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİYLE ÇEVREYE KATKI

Adalet Bakanlığı ayrıca kaynakların doğru ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların geri kazanılacak şekilde değerlendirilmesi kapsamında da birçok önemli projeye imza attı. Hem çevreye verdikleri zararlar hem de kaynakların sınırlı olması nedeniyle fosil yakıtlarının alternatifi olabilen yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırdı. Bakanlık, ceza infaz kurumları bünyesinde İşyurtları Kurumu eliyle kurduğu geri dönüşüm tesisleri ile Sıfır Atık Projesini de destekliyor. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan biyogaz tesisi ve katı atık depolama alanı, İzmir-Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Ambalaj Atığı Tesisi, Ankara-Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kompost Üretim ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi sayesinde atıklar dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

LED DÖNÜŞÜMÜ İLE YÜZDE 30 ELEKTRİK TASARRUFU

Bakanlık, ceza infaz kurumlarında; aydınlatmalarda LED dönüşümü, ısıtma ve sıcak su için ısı pompası kullanımı gibi enerji tasarrufu sağlayan güneş enerji santrali (GES) başta olmak üzere kurumların yapısına uygun çevreci çözümler üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Pilot olarak seçilen Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde elektrik ihtiyacının tamamının karşılanabilmesi için 2022 yılında 9.8 megavat gücünde GES kurulumu ve iç aydınlatmalarda LED dönüşümü gerçekleştirildi. 2023 yılında 15 milyon kilovatsaat elektrik üretilen GES santraliyle 60 milyon lira tasarruf sağlandı. Ayrıca LED dönüşümü sayesinde aydınlatmada yüzde 30 oranında elektrik tasarrufu yapıldı. Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 5 yıllık karnesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 5 yıllık karnesi
Borsada bir şirket için daha gong çaldı Borsada bir şirket için daha gong çaldı
Euro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da beklentiyi aştıEuro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da beklentiyi aştı
Anahtar Kelimeler:
Dünya Çevre Günü
En Çok Okunan Haberler
Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası

Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

İlk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz!

İlk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.