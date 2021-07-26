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7 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar!

26.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum merkez Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hayat standartları değişti. Gençleri köyde tutamıyoruz. Asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyorlar. Artık köylerde çobana kız bile vermiyorlar. Gençler çobanlık yapmak istemeyince yabancı uyruklu kişiler bu mesleği yapıyor. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan aileler, dolgun maaş tekliflerine rağmen hayvanlarını otlatacak çoban bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Köylüler çareyi kendi hayvanlarını otlatmakta veya yabancı uyruklu çoban getirmekte buluyor.

Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum'da büyükbaş hayvan sayımız 900 bine ulaştı. Hayvanın çok olması çoban ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Benim bölgemde 100 tane köy var ve hepsinde hayvancılık var. Merada hayvancılık yaptığımız için çoban ihtiyacımız var. Kendi köylerimizde çoban bulamıyoruz. Iğdır, Ağrı gibi çevre illerden çoban getirmekle birlikte yabancı uyruklu Afgan, Suriyeli çoban buluyoruz" diye konuştu.

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"GENÇLERE KIZ BİLE VERMİYORLAR ONLAR DA KÖYDEN KAÇIYOR"

Köyde yaşayan gençlerin çobanlık yapmaması için birçok neden oluğunu belirten Karaman, şunları söyledi;

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"Hayvancılık bölgesiyiz ama şehir merkezine yakınız. Gençleri köyde tutamıyoruz. Köyde duran gençlerin herhangi bir sosyal aktivitesi olmuyor. Şehirde yaşamak istiyorlar. İhtiyarların da çobanlık yapma şansı yok. Köyde duran gençleri artık evlendiremez olduk. Çobana kimse kız vermek istemiyor. Gençler asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyor.

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Hükümetimiz, köydeki insanları köyde tutmak için çalışma başlattı. Gençleri çobanlık yapmaya teşvik etmemiz lazım. Eğer devlet sigortasını öder ve maaşını verirse bu insanları tutabiliriz. Hem işsizlik oranı azalır hem de gençleri elde tutmuş oluruz. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor. Öyle çobanlar var ki bir yılda 150 bin lirayla memleketlerine dönüyorlar. Buradaki yerli insanları nasıl elde tutabiliriz bunu planlamamız lazım" dedi.

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Kaynak: DHA

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