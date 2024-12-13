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7'den 70'e herkes bunu bekliyor! Artık sadece günler kaldı... TÜSİAD Başkanı 'Asgari ücret tuzağından çıkamayız' deyip asıl gerekeni açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.12.2024 07:40
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Asgari ücret görüşmeleri başladı. 10 Aralık tarihinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Milyonların maaşını belirleyecek olan asgari ücretin ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücret için konuştu. Turan, verimliliğe vurgu yaparak, "Asgari ücret tuzağından çıkamayız" sözlerini kullandı.

7'den 70'e herkes bunu bekliyor! Artık sadece günler kaldı... TÜSİAD Başkanı 'Asgari ücret tuzağından çıkamayız' deyip asıl gerekeni açıkladı

2025 yılın asgari ücret ne kadar olacak? 7'den 70'e herkesin gözü 16 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Hükümet, TİSK ve TÜRK-İŞ'in bulunduğu masada taraflar asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini tartışacak. Asgari ücret için konuşmalar hız kazanmışken TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras da Ankara'da düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu.

Ekonomim'in haberine göre, Aras asgari ücret için de değerlendirmelerde bulundu. Aras, verimliliğin altını çizerek, kişi başı milli gelirinin artmamasının nedeni olarak verimliliğin artmamasını işaret etti. Asgari ücret konusunda da verimliliğe dikkat çeken Aras, şunları aktardı:

deste para

“Çalışanların hakkaniyetli bir gelir elde etmesinin önündeki en büyük engel şirketlerin verimliliği arttıramaması. Eğer bir ekonomide enflasyonla mücadele açısından uygun görülen asgari ücret artışı çalışanları tatmin etmiyorsa bu ülkede çözülmesi gereken ciddi bir verimlilik sorunu var demektir. Asıl sorun olan düşük verimlilikle baş edilemezse asgari ücret tartışması hiç bitmez. Asgari ücret tuzağından çıkamayız. Esas başarı, verimliliği yüksek şirketler yaratarak toplam işgücü içinde asgari ücretle çalışan kişi sayısını düşürmektir”

Enflasyonla mücadeleden vazgeçilemeyeceğini kaydeden Aras, mücadele yükünün vatandaşın üzerine yıkılmasını doğru bulmadığını izah ederek, asgari ücret artışıyla beraber verimlilik artışı için de politikaları hiç vakit kaybetmeden gündeme almak gerektiğini belirtti.

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Kamu desteklerinin verimlilik ve rekabet gücüne yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Orhan Turan, önerilerini üç başlıkta sıraladı:

  1. Ekonominin etkin işleyişine katkısı olmayan kamu harcama kalemlerinde ciddi tasarrufa gidilmesi.
  2. Ekonominin etkin işleyişine destek verecek olan eğitim, teknoloji gibi alanlarda kamu kaynaklarının artırılması.
  3. Sosyal devlet sorumluluğunun doğrudan, açık ve şeffaf bir sosyal politika ile yerine getirilmesi. Turan, kamu çalışan sayısındaki artışın da kamu hizmet niceliği, niteliği ve verimliliği yönünden ele alınması gerektiğini savundu.
Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD asgari ücret 2025
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