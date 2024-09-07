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7 hafta önce ihtiyaç kredisi alan şimdi pişman! Hem mevduat faizi hem kredi faizlerinde düşüş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.09.2024 08:15
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İhtiyaç kredisi faizlerinde 7 haftada düşüş 5,7 puana ulaştı. Faiz oranları yüzde 77,9'dan yüzde 72,2'ye geriledi. Türk Lirası Mevduat faizlerinde ılımlı bir seyir izlense de 1-3 ay vadelide faiz oranları ortalama yüzde 59,3 olarak gerçekleşti.

7 hafta önce ihtiyaç kredisi alan şimdi pişman! Hem mevduat faizi hem kredi faizlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre sektörün toplam mevduatı, 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 1,9 milyar lira azalarak 17 trilyon 955,4 milyar liraya geriledi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Mevudat ve ticari kredi faizlerinde ılımlı bir seyir görülürken ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş görüldü. 29 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 59,3 olarak gerçekleşirken ticari kredi faizi de yüzde 59,7 olarak kaydedildi.

Aynı dönem ihtiyaç kredisi yedi haftada 5,7 puan gerileyerek yüzde 77,9'dan yüzde 72,2'ye düştü.

TL MEVDUATLARINDA AZALIŞ

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 10 trilyon 608 milyar 359 milyon 497 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,15 düşüşle 6 trilyon 556 milyar 328 milyon 525 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 188 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171 milyar 168 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 29 Ağustos itibarıyla 1 milyar 148 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,86 artarak 1 trilyon 706 milyar 663 milyon 412 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,99 yükselişle 1 trilyon 685 milyar 246 milyon 30 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,31 artışla 2 trilyon 59 milyar 818 milyon 220 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 411 milyar 431 milyon 765 bin lirası konut, 63 milyar 318 milyon 459 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 231 milyar 913 milyon 188 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Ağustos ile biten haftada 110 milyar 55 milyon 124 bin lira artarak 14 trilyon 120 milyar 393 milyon 847 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,16 artış kaydetti.

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kredi faiz oranı
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