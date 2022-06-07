7 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Haziran Salı günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 7 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

7 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Haziran Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 907,04 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 7 Haziran 2022 itibariyle 896,23 TL alış ve 902,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 713,36 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 721,88 TL alış ve 722,06 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 648,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 541,38 TL alış ve 648,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

