FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 7 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

07.06.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 7 Haziran 2022 Salı gününün altın bilezik fiyatları...

7 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Haziran Salı günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 7 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

7 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Haziran Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 907,04 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 7 Haziran 2022 itibariyle 896,23 TL alış ve 902,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 713,36 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 721,88 TL alış ve 722,06 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 648,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 541,38 TL alış ve 648,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT için kapı aralandı! Bakan Bilgin duyurduEYT için kapı aralandı! Bakan Bilgin duyurdu
Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!
Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli olduEmekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.