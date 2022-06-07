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7 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları! 7 Haziran 2022 Salı

07.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran 2022 Salı günü, yani haftanı ikinci gününde sigaraya zam gelip gelmediği tütün mamülleri ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ayrıca, geçtiğimiz ay yapılan zam sonrası, zamlı fiyat listesini öğrenmek isteyen kişiler de araştırmalarını sürdürüyor. Peki "7 Haziran'da sigaraya zam geldi mi?" İşte 7 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları...

7 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları! 7 Haziran 2022 Salı

7 Haziran 2022 Salı gününün güncel sigara fiyatları ile sigaraya yeni zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 yılında sigaraya toplamda 3 kez zam uygulanmıştı. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Yapılan zam uygulamalarıyla beraber en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişmişti. Peki 7 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi? 7 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

7 HAZİRAN 2022 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "7 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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