7 kişi bu şekilde zengin oldu! Almanya'ya 200 bin adet gönderdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde tarım okulu kurdu. Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda eğitim alan 220 kadından 7'si, kurdukları Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde çalışmaya başladı. Kurutmalık, salça, pul biber, turşu, reçel başta olmak üzere yöreye ait 45 ürünün satışını yapmaya başlayan kooperatif üyeleri, Almanya'ya 700 bin liralık ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç, AA muhabirine, 9 ay önce kurdukları kooperatifle mevsimine göre ürün ektiklerini söyledi. Yöreye özgü ürünleri hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Toğaç, salça, kurutmalık, pul biber, nane, kekik hazırladıklarını şu anda mevsimi olan marul, karnabahar, beyaz lahana gibi ürünleri yetiştirdiklerini kaydetti. Bölgeye ait ürünlerden nar, üzüm, fıstık yetiştirdiklerini dile getiren Toğaç, "Tohumdan üretime başladık. Ürettiğimiz ürünler fidan haline geldikten sonra bir kısmını kendimiz ekeceğiz, bir kısmını da çiftçilere dağıtacağız. İsteğe göre buradan çıkan ürünleri hasat edip yapıyoruz. Çeşitleri daha da arttırarak satışa göndereceğiz." dedi.

EŞLERİ DE DESTEK OLU Kooperatifin kurulma aşamasına değinen Toğaç, şöyle konuştu: "Tek tek görüşerek kooperatif kurmak istediğimizi belirttik. Eşleriyle görüşerek ürettiğimiz ürünleri satıp, para kazanmaya çalışacağımızı anlattık. Burada çalışmaya başladıktan sonra ailelerine destek olmaya başladılar. Kadınları, aile ekonomisi içerisinde tutmamız gerekiyor. Oğuzeli ilçesindeki tüm yöresel ürünleri iç piyasaya sattık. Daha sonra yurt dışından taleplerle Almanya'ya 200 bin kavanoz turşu, reçel gönderdik. Gaziantep'in her ilçesine ait ürünleri işleyip, markalaştırarak pazarlamayı planlıyoruz. İleride daha çok büyüyeceğiz." Yapacakları projelere değinen Toğaç, Oğuzeli'nin tescilli narı ve nar pekmezi için üretim hattı kuracaklarını, vakum altında kaynayan nar pekmezi üretip yurt dışına ihraç edeceklerini, kuruttukları meyve sebzelerin mama olarak kullanılması için çalıştıklarını anlattı. Ziraat teknikeri ve kooperatif üyesi Zeynep Ebru Aslan, kadınlara desteklerin yanı sıra ilçeye de destek vermeyi amaçladıklarına işaret etti.