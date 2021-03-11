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7 kişi bu şekilde zengin oldu! Almanya'ya 200 bin adet gönderdiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 15:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak ürettikleri ürünleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına satıyor.

7 kişi bu şekilde zengin oldu! Almanya'ya 200 bin adet gönderdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde tarım okulu kurdu.

Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda eğitim alan 220 kadından 7'si, kurdukları Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde çalışmaya başladı. Kurutmalık, salça, pul biber, turşu, reçel başta olmak üzere yöreye ait 45 ürünün satışını yapmaya başlayan kooperatif üyeleri, Almanya'ya 700 bin liralık ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

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Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç, AA muhabirine, 9 ay önce kurdukları kooperatifle mevsimine göre ürün ektiklerini söyledi. Yöreye özgü ürünleri hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Toğaç, salça, kurutmalık, pul biber, nane, kekik hazırladıklarını şu anda mevsimi olan marul, karnabahar, beyaz lahana gibi ürünleri yetiştirdiklerini kaydetti.

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Bölgeye ait ürünlerden nar, üzüm, fıstık yetiştirdiklerini dile getiren Toğaç,

"Tohumdan üretime başladık. Ürettiğimiz ürünler fidan haline geldikten sonra bir kısmını kendimiz ekeceğiz, bir kısmını da çiftçilere dağıtacağız. İsteğe göre buradan çıkan ürünleri hasat edip yapıyoruz. Çeşitleri daha da arttırarak satışa göndereceğiz." dedi.

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EŞLERİ DE DESTEK OLU

Kooperatifin kurulma aşamasına değinen Toğaç, şöyle konuştu: "Tek tek görüşerek kooperatif kurmak istediğimizi belirttik. Eşleriyle görüşerek ürettiğimiz ürünleri satıp, para kazanmaya çalışacağımızı anlattık. Burada çalışmaya başladıktan sonra ailelerine destek olmaya başladılar. Kadınları, aile ekonomisi içerisinde tutmamız gerekiyor.

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Oğuzeli ilçesindeki tüm yöresel ürünleri iç piyasaya sattık. Daha sonra yurt dışından taleplerle Almanya'ya 200 bin kavanoz turşu, reçel gönderdik. Gaziantep'in her ilçesine ait ürünleri işleyip, markalaştırarak pazarlamayı planlıyoruz. İleride daha çok büyüyeceğiz."

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Yapacakları projelere değinen Toğaç, Oğuzeli'nin tescilli narı ve nar pekmezi için üretim hattı kuracaklarını, vakum altında kaynayan nar pekmezi üretip yurt dışına ihraç edeceklerini, kuruttukları meyve sebzelerin mama olarak kullanılması için çalıştıklarını anlattı.

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Ziraat teknikeri ve kooperatif üyesi Zeynep Ebru Aslan, kadınlara desteklerin yanı sıra ilçeye de destek vermeyi amaçladıklarına işaret etti.

Çiftçiye destek amaçlı Oğuzeli narı uygulaması gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, "Köklendirme yaptık. Burada köklendirmeyi daha hızlı gerçekleştirerek fidan torbalarına koyarak çiftçilere ulaştırmak istiyoruz. Kadınlar köyde yaşamış toprakla uğraşan insanlar ama biz burada işin tekniğini öğretiyoruz. Fidan nasıl dikilir, çelik nasıl alınır? Daha sonra torbalara nasıl yerleştirilir? Bakımları nasıl yapılır? bu şekilde uygulamalarla bilgi vermekteyiz." diye konuştu.

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İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da SOGEP kapsamında tarım okulu, fidan üretim tesisi ve meyve sebze işleme tesisi olmak üzere 5,5 milyon liralık yatırımla bu projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

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Tarım okulunda 220'ye yakın kursiyere eğitim verdiklerini dile getiren Akyılmaz, sulama, budama, hasat gibi tarımsal eğitimlerin yanı sıra sosyal girişimcilik, e-ticaret, e-ihracat, markalaşma, satış ve pazarlama gibi konularda eğitimler verdiklerine dikkati çekti.

'NEREDEYSE İMKANSIZI BAŞARDILAR'

Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifindeki 7 kadının ürettiği ürünleri iç piyasaya vermeye başladığını ifade eden Akyılmaz, şöyle devam etti:

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"İlk ihracatı Almanya ve Avrupa'nın farklı ülkelerine yapmaya başladılar. Kadınlar, verdiğimiz imkanlarla neredeyse imkansızı başardılar. Yaptıkları başarılı çalışmalarla verdiğimiz destekleri sonuna kadar hak ettiklerini gösterdiler. Desteğimizi arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu bölge iklimiyle, toprağıyla, ürün çeşitliliğiyle zengin bir bölge. Buradaki ürünlerin işlenip bir markayla hem iç piyasaya hem dış piyasaya satılması bölgenin iktisadi kalkınmasına katkı sağlayacak.

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Özellikle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerini iç piyasayla beraber dış piyasaya satışının arttırılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız verimli gidiyor. İnşallah buradaki hedef pazar, ürün çeşitliliği. Kısa sürede girişimcilik ruhlarının ortaya koyduğu başarıyı dünyaya göstermek istiyoruz. Bu model Gaziantep'in kendi modeli. Büyüyerek tüm Türkiye'ye yayılacak. Bunun gibi nitelikli projeler, tüm Türkiye'de hayata geçirilerek kadınların girişimcilik yönlerini bir kez daha ortaya koyacak."

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(AA)

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