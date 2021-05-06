7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | İşte bu hafta BİM’deki indirimli ürünler

Bu hafta BİM’de Fakir marka erkek bakım seti, saç kurutma makinesi ve saç düzleştiricisi indirimli olarak satışa çıkıyor. Aynı zamanda Kütahya Porselen 18 parça yemek takımı, Lava, döküm tencere ve tava, Fakir marka çay makinesi ve onlarca çeşit mutfak malzemesi 7 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Anneler Günü ’ne özel fiyatlarla yer alıyor.

7 Mayıstan itibaren BİM’de indirimli olarak satılacak ürünler arasında

Schwartz dikiş makinesi 499.00 TL

Philips buharlı ütü 269 TL

Baskılı kız erkek çocuk tişörtü 9.90 TL

Abiye kız çocuk elbisesi 49.90 TL

Tül etekli kız çocuk elbisesi 19.90 TL

Barbie kariyer bebekleri 39.90 TL

Barbie’nin sevimli hayvan arkadaşları 9.90 TL ile yer alıyor.

BİM’in en çok talep gören ürünlerinden olan

Büyük boy valiz 119.00 TL

Orta boy valiz 99.00 TL

Küçük boy valiz 89.00 TL

Soley çift kişilik nevresim takımı 99.00 Tl

Soley tek kişilik nevresim takımı ise 79.00 TL’den satışa çıkıyor.



