7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | İşte bu hafta BİM’deki indirimli ürünler

Bu hafta BİM’de Fakir marka erkek bakım seti, saç kurutma makinesi ve saç düzleştiricisi indirimli olarak satışa çıkıyor. Aynı zamanda Kütahya Porselen 18 parça yemek takımı, Lava, döküm tencere ve tava, Fakir marka çay makinesi ve onlarca çeşit mutfak malzemesi 7 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Anneler Günü’ne özel fiyatlarla yer alıyor.
7 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda özellikle Anneler Günü’ne özel satışa çıkan ürünler dikkat çekiyor. Bu hafta BİM’de
Kütahya Porselen 18 parça rölyefli yemek takımı 119.00 TL
Közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 269.00 TL
Fakir marka çay makinesi 219.00 TL
Heifer ışıklı kettle 99.90 TL
Blender seti 179.00 TL
Lava döküm tencere 199.00 TL
Lava yuvarlak döküm ızgara tavası 99.00 TL
Fakir marka ipli doğrayıcı 69.00 TL
7 parça çerezlik 26.90 TL
4’lü ayaklı kahve yanı su bardağı 24.90 TL
6’lı altın yaldızlı Gala meşrubat bardağı 39.90 TL
Bu hafta BİM’deki indirimli ürünler arasında ev dekorasyonuna yönelik şık detaylar dikkat çekiyor.
Lambader 189.00 TL
Modern bench 229.00 TL
Pencere dekorlu gold ayna 99.90 TL
3’lü tüy dekoratif biblo 69.00 TL
2’li aynalı metal zigon sehpa 199.00 TL
Çam ağacı şeklinde membron raf 75.00 TL
D şeklinde membron raf 39.00 TL
2’li prizma ayaklı vazo-saksı 119.00 TL
TV ünitesi 249.00 TL
7 Mayıstan itibaren BİM’de indirimli olarak satılacak ürünler arasında
Schwartz dikiş makinesi 499.00 TL
Philips buharlı ütü 269 TL
Baskılı kız erkek çocuk tişörtü 9.90 TL
Abiye kız çocuk elbisesi 49.90 TL
Tül etekli kız çocuk elbisesi 19.90 TL
Barbie kariyer bebekleri 39.90 TL
Barbie’nin sevimli hayvan arkadaşları 9.90 TL ile yer alıyor.
BİM’in en çok talep gören ürünlerinden olan
Büyük boy valiz 119.00 TL
Orta boy valiz 99.00 TL
Küçük boy valiz 89.00 TL
Soley çift kişilik nevresim takımı 99.00 Tl
Soley tek kişilik nevresim takımı ise 79.00 TL’den satışa çıkıyor.
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