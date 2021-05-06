7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | İşte bu hafta ŞOK market indirimli ürünler

Bu hafta ŞOK markette üç kişilik salıncak, Sinbo büyük ızgara, tekerlekli termos, Alpina Inok Aspiratör, lüks mangal, erkek outdoor pantolon, kurutma gibi çeşitli ürünler indirimli olarak ŞOK market raflarında olacak. İşte, 7 Mayıs ŞOK market Aktüel Ürünler Kataloğunda yer alan tüm ürünler...

7 MAYIS ŞOK MARKET KATALOĞU

Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimli olarak yer alan ürünler şöyle:

Alpına Inox Aspiratör 149 TL

Sinbo SBG-7102 Elektrikli Izgara 149 TL

Silvercrest LED göstergeli Şarjlı Su Pompası 29,95 TL

Contigo Termal Mug 249 TL

3 Kişilik Salıncak 395 TL

2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı 299 TL

Tekerlekli 36 Litre Kapasiteli Termos 249 TL

5 Litre kapasiteli Piknik Termos 49,95 TL

Kamp Sandalyesi 57,90 TL

Alüminyum iç kaplamalı Termos Piknik Çantası 19,95 TL

Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 57,90 TL

Lüks Mangal 49,95 TL

Çöp Şiş 100’lü Paket 3,99 TL

Büyük Boy Izgara Teli 14,95 TL

BİO 2 Kg Mangal Kömürü 14,95 TL

Erkek Outdoor Pantolon 129 TL

Erkek Trekking Ayakkabı 79,90 TL

Leke tutmayan Çok Amaçlı Masa Örtüsü 6,99 TL

Kurulama Bezi 3’lü Set 7,99 TL



