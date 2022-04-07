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7 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

07.04.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması yaklaşması sebebiyle merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir süredir altın ve döviz fiyatlarında belirsizlik havası hâkimken yatırımını nereye yapacağı konusunda kararsız kalanlar için değerlendirmelerde bulundu. Peki 7 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

7 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Nisan Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini önerdi. Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum yakından takip edilirken 7 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

7 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 829,68 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 835,10 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 663,71 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 663,80 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 498,74 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 598,65 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 909,20 TL

Gram altın satış: 909,32 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.905,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.965,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.957,00 TL

Yarım altın satış: 2.994,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.479,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.497,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

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