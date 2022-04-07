7 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Nisan Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini önerdi. Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum yakından takip edilirken 7 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.
7 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 829,68 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 835,10 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 663,71 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 663,80 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 498,74 TL
14 ayar altın satış fiyatı: 598,65 TL
Gram altın alış: 909,20 TL
Gram altın satış: 909,32 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.905,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.965,00 TL
Yarım altın alış: 2.957,00 TL
Yarım altın satış: 2.994,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.479,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.497,00 TL
Tam altın alış: 5.895,00 TL
Tam altın satış: 5.954,00 TL
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