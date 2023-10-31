70 bin lira üst sınırı vardı! Bankaya giden duyduğuna şaşırdı: İhtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 61’i aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) en kapsamlı sadeleşme adımı geçen hafta yapıldı. Nakdi kredilerde yüzde 30 menkul kıymet tesisi ve fatura karşılığı kredi uygulamasına son verildi, ticari kredide faiz üst sınırı, döviz dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine yönelik hedefl er kaldırıldı, gerçek kişilerde TL mevduat payı artış hedefi de yüzde 2,5’ten yüzde 3,5’e çıkarıldı.

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, tüm bu hamleler geçen haftalarda yüzde 40’ın altına gerileyen TL mevduat faizlerini olumlu etkilemesi kredi ve azalan olası talep nedeniyle tahvil faizlerinin de artması bekleniyor.

KREDİYE ERİŞİM RAHATLAYACAK

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35’e çekmesiyle yıllık bileşik referans faiz oranı yüzde 45,15’e yükseldi ve ticari kredi faizi üst sınırı da yüzde 81,27’ye gelmişti. Artık ticari kredi faiz oranlarında bu üst sınır kaldırıldı. 70 bin lira üstü tüketici kredileri için ise faiz üst sınırı uygulaması devam ediyor. Sektör uzmanları kredi büyümelerine ilişkin sınırlamaların devam ettiğine dikkat çekerken bankalara kredi büyümesi için alan açılmadığına, yalnızca kullandırılabilen ve büyüme sınırını aşmayacak krediler için süreç sadeleşmesi ve tahvil alım yükümlülüğünden kurtulunduğuna işaret etti. Uzmanlar, kullandırılabilecek krediler konusunda da krediye erişimin önünün açıldığını söyledi.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZLER ARTTI

Merkez Bankası verilerine göre 20 Ekim ile biten hafta itibariyle ihtiyaç kredi faizleri yüzde 61,33'e yükselirken ticari konut faizlerinde ise gerileme yaşandı. Verilere göre 13 Ekim haftasında yüzde 49,7 seviyesinde olan ticari kredi faizi 20 Ekim haftasında yüzde 48,02'ye indi. Taşıt kredi faizinde yükseliş devam ediyor. 13 Ekim'de yüzde 41,52 olan taşıt kredi faizi 20 Ekim haftasında yüzde 47,2'ye çıktı. Konut kredi faizi ise yüzde 41,46 seviyesinde hafif bir yükseliş kaydetti. TL mevduat faiz oranlarında ise düşüş var. 13 Ekim haftasında en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 44,62 iken 20 Ekim haftasında yüzde 43,74'e indi. Toplam TL mevduat faiz oranı ise 13 Ekim haftasındani yüzde 37,9 seviyesinden yüzde 37,45'e geriledi.

ÖZEL BANKAYA KOŞTULAR

Merkez Bankası verileri kredi büyümesinde de sektörde ve kamu bankalarında yavaşlamaya işaret ediyor. Verilere göre 20 Ekim haftasında 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış olarak sektörde kredi büyümesi yüzde 22,43'e geldi. Bir önceki hafta yüzde 23,81, ağustos sonunda ise yüzde 25,84 seviyesinde bulunuyordu. Kamu bankalarında 13 Ekim haftasında yüzde 25,15 seviyesinde olan 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi 20 Ekim haftasında yüzde 21,47'ye kadar geriledi.

Özel bankalarda ise 13 Ekim'de yüzde 22,5 olan kredi büyümesi 20 Ekim haftasında yüzde 23,35'e indi. Hem özel hem de kamu bankalarında kredi büyümesindeki değişimin nedeni tüketici kredilerindeki hareket. Kamu bankaları tüketici kredilerinde 13 haftalık yıllıklandırılmış arındırılmamış olarak yüzde 8,73 küçülme yaşarken özel bankalar ise yüzde 10,1 büyüme gösterdi. 13 Ekim haftasında kamu bankalarındaki tüketici kredi daralması yüzde 6,54, özel bankalarda tüketici kredi büyümesi yüzde 6,97 seviyesinde bulunuyordu.







