FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

23.01.2025 12:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand Kartal Otel'in alev alev yanması sonrası gözler denetim firmasına çevrildi! Resmi kaynaklarda Grand Kartal Otel'i denetleyen şirketin FQC Global olduğu anlaşılıyor. FQC Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun 3 ay önce "Akreditemiz tamamlandı, tünelin ucunda ışık göründü. Son çıkışa hazırlanıyoruz' diyerek paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış
Mynet Özel Haber

2 Mart 2024 tarihli belgeye göre alev alev yanan Grand Kartal Otel'e güvenlik sertifikasını veren şirket FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi! Otele verilen tesis belge türü ise Turizm İşletme Belgesi, bakanlık belge numarası da 1181.

3 AY ÖNCE PAYLAŞMIŞ: "SON ÇIKIŞA HAZIRLANIYORUZ"

FQC Global'in sahibi Ali Ağaoğlu, 3 ay önce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

acac

"FQC Grup olarak, Türkak’tan ISO/IEC 17021-1/ ISO 13485:2016 Akreditasyonumuz tamamlandı. Bu yolculuk müşterilerim ile birlikte, sürekli gelişerek devam edecektir. Tünelin ucunda ışık göründü. son çıkışa hazırlanıyoruz. Hedefimiz 2017/745 (EU) MDR olacaktır. Teşekkürler FQC grup ailesine."

b8f5362b-9e55-44d0-9ceb-6bc2689586f8

AA-20250121-36813285-36813283-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_YANGIN_CIKTI

ALARMLAR ÇALIŞMADI, VATANDAŞLAR BALKONDAN ATLADI

Okulların tatil olması nedeniyle aileleriyle çocuklarıyla birlikte kış tatiline giden vatandaşlar, adeta cehennemi yaşadı. Gece saatlerinde başlayan yangın, öğlene kadar sürdü. Üst katlarda kalanlar yangın merdiveni olmaması, alarmın çalışmaması nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Yüzlerce kişi otelden çıkış yolu aradı. Kimi asansöre bindi kurtulamadı kimisi 12. kattan aşağıya atladı. Kimisi de çarşaflarla kendisine bir yol bulmaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti, 22 Ocak 2025'i milli yas olarak ilan etti. Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bolu Mynet Özel Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

Grand Kartal Otel'deki ihmaller 40 gün önce madde madde listelenmiş! Kübra Par tek tek anlattı

Grand Kartal Otel'deki ihmaller 40 gün önce madde madde listelenmiş! Kübra Par tek tek anlattı

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Bankalar mevduat faizi için düğmeye bastı!

Bankalar mevduat faizi için düğmeye bastı!

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.