78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

2 Mart 2024 tarihli belgeye göre alev alev yanan Grand Kartal Otel'e güvenlik sertifikasını veren şirket FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi! Otele verilen tesis belge türü ise Turizm İşletme Belgesi, bakanlık belge numarası da 1181.

3 AY ÖNCE PAYLAŞMIŞ: "SON ÇIKIŞA HAZIRLANIYORUZ"

FQC Global'in sahibi Ali Ağaoğlu, 3 ay önce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FQC Grup olarak, Türkak’tan ISO/IEC 17021-1/ ISO 13485:2016 Akreditasyonumuz tamamlandı. Bu yolculuk müşterilerim ile birlikte, sürekli gelişerek devam edecektir. Tünelin ucunda ışık göründü. son çıkışa hazırlanıyoruz. Hedefimiz 2017/745 (EU) MDR olacaktır. Teşekkürler FQC grup ailesine."

ALARMLAR ÇALIŞMADI, VATANDAŞLAR BALKONDAN ATLADI

Okulların tatil olması nedeniyle aileleriyle çocuklarıyla birlikte kış tatiline giden vatandaşlar, adeta cehennemi yaşadı. Gece saatlerinde başlayan yangın, öğlene kadar sürdü. Üst katlarda kalanlar yangın merdiveni olmaması, alarmın çalışmaması nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Yüzlerce kişi otelden çıkış yolu aradı. Kimi asansöre bindi kurtulamadı kimisi 12. kattan aşağıya atladı. Kimisi de çarşaflarla kendisine bir yol bulmaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti, 22 Ocak 2025'i milli yas olarak ilan etti. Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı.