8.4 milyon kişinin ödemesi evinde gerçekleştirildi

Karaismailoğlu, Türkiye genelinde ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak maskelerin paketlendiği ve PTT şubelerine gönderildiği PTT Hadımköy Kargo İşleme Merkezi'ni ziyaret etti.

Paketleme işlemlerini yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı devlet ile milletin el ele ve gönül gönüle güçlü bir mücadele verdiğini kaydetti.

Bu süreçte her vatandaşa ve kuruma önemli görevlerin düştüğünü dile getiren Karaismailoğlu, kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayati rol oynayan posta teşkilatının, bugün aynı anlayışla çalışmalarını yürüttüğünü anlattı.

Karaismailoğlu, her zorlu koşulda ön saflarda yer alan PTT teşkilatının, bugün salgınla mücadelede de paketleme ve dağıtım ağıyla bu çabanın en önemli halkalarından olduğunu bildirdi.

PTT'nin, 45 bin çalışanı 5 binin üzerinde iş yeri ve 10 bini aşkın araç filosuyla insanların hayatı için yola çıktığını kaydeden Karaismailoğlu, salgının ilk günlerinden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.