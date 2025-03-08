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8,5 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak! Bakan Bayraktar doğal gaz üretimindeki hedefi açıkladı

08.03.2025 11:28
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve günlük petrol üretiminin Mart 2025 itibarıyla toplam 132 bin varile ulaştığını bildirdi.

8,5 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak! Bakan Bayraktar doğal gaz üretimindeki hedefi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin yerli üretimi artırma ve artan enerji talebini karşılama hedefi doğrultusunda yeni kuyu ve ekipmanlarla çalışmaların güçlendirildiğini söyledi.

PTROL

MART AYINDA 78 BİN VARİLE ULAŞTI

Gabar başta olmak üzere Van, Diyarbakır, Türkiye-Suriye sınırının kuzey kısmında toplam 153 petrol arama kuyusu açılacağını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin yerli üretimle enerjide bağımsız olma yolunda ivme kazandırdığı arama ve üretim çalışmaları kapsamında Gabar'da 95 kuyudan üretilen günlük petrol miktarı mart başı itibarıyla 78 bin varile ulaştı" dedi.

Bayraktar, 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak adlandırılan Gabar sahasından kısa süre içinde başlatılan üretimin ardından, yoğunlaştırılan çalışmalarla mevcutta bölgeden üretilen petrolün Türkiye'nin ekonomisine yıllık 2 milyar dolar katkı sağladığını anlattı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki petrol arama kuyu sayısının yıl sonuna kadar 153'e çıkacağını kaydeden Bayraktar, "Mevcut durumda Türkiye'nin günlük petrol üretimi 2025 mart başı itibarıyla toplam 132 bin varile ulaştı." ifadesini kullandı.

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2026'DA 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Bayraktar, Türkiye'nin, 2020'de Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşifle doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağladığını dile getirdi. Keşiften 32 ay sonra üretime başlanan sahadan mevcutta günlük 7 milyon metreküp üretim yapıldığını anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu miktar yaklaşık 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Bu anlamda Türkiye, doğal gazın keşfinden karaya ulaştırılması sürecinde önemli bir başarı gösterdi. Sahadaki petrol üretiminin Ramazan Bayramı'nda günlük 9,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Sakarya Gaz Sahası'nda hizmete alınması planlanan ve bölgedeki doğal gaz üretim miktarını artırma çalışmaları kapsamında Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yüzer Üretim Depolama Platformu (FPSO) geçen yıl eylülde Çanakkale'ye getirildi."

Bayraktar, mevcutta bakım çalışmaları devam eden FPSO'nun, mayısta Filyos'a getirileceğini, 2026'nın ikinci yarısında ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz sahasına getirilip 20 yıl süreyle günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyeceğini söyledi.

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8,5 MİLYON KONUT FAYDALANACAK

Sakarya Gaz Sahası'nın bulunduğu kıyıdan yaklaşık 160 kilometre açıkta sabitlenecek platformla söz konusu sahada doğal gaz üretiminin 2026'nın ortasında 20 milyon metreküpe ulaştırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Günlük 20 milyon metreküp gaz miktarı, 8,5 milyon konut abonesinin ihtiyacına tekabül ediyor. Bu çalışmalarla Türkiye'de bulunan hanelerin tamamının doğal gaz ihtiyacının 2028'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilen gazdan karşılanması hedefleniyor. Yeni keşifler için çalışmalar, tespit edilen yeni sahalarda sürdürülüyor. Sondaj ve sismik arama gemileriyle gaz tespit edilen kuyularda sondaj çalışmaları yürütülürken, doğal gaz potansiyeli bulunan noktalarda arama faaliyetlerine hız veriliyor. Türkiye petrol ve doğal gaz çalışmalarına devam ediyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki petrol arama kuyu sayısı yıl sonuna kadar 153 artacak."

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YATIRIMLARI AÇIKLADI

Bakan Bayraktar, ayrıca "2025 Yılı Yatırım Programı" kapsamında enerji sektörüne yapılacak 259 milyar liralık kamu yatırımı içinde doğal gaz, petrol arama ve üretim faaliyetlerine 140,7 milyar lira, doğal gaz depolama ve iletim altyapısına 45,8 milyar lira ayrıldığını sözlerine ekledi.

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DOĞAL GAZ ARAMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Türkiye, halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya eklediği FPSO ile ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik verileri toplama projeleri sürdürürken, Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başlamıştı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, TPAO tarafından 2018'de satın alınarak envantere katıldı. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. Abdülhamid Han sondaj gemisi 2022'de Türkiye'nin filosuna katılan dördüncü gemi oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enerji ve tabii kaynaklar bakanı alparslan bayraktar
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