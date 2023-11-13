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8 ay sonra yeniden! Petrol için Türkiye’ye onay çıktı: ‘2 veya 3 güne…’ diyerek duyurdular

13.11.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak’tan Türkiye’ye petrol ihracatının yeniden başlaması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), petrol şirketleri ve Türkiye ile anlaşma sağlanacağını duyurdu. Bakan Abdulgani, anlaşmanın iki üç gün içinde gerçeklemesini umduklarını da sözlerini ekledi.

8 ay sonra yeniden! Petrol için Türkiye’ye onay çıktı: ‘2 veya 3 güne…’ diyerek duyurdular

Petrol Bakanı Abdulgani ve beraberindeki heyet, aylardır askıda olan petrol ihracatı konusunu ele almak üzere Erbil’de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin IKBY’deki sahalardan petrol ihracatı ve üretim faaliyetlerinin yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere yapılan görüşmelerin devamı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Irak hükümetinin, “bölgedeki sahalardan petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlatılması için uygun mekanizmalar bulma konusunda istekli olduğu” belirtildi.

IKBY Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Başbakan Barzani’nin petrol ihracatının durmasının finansal olarak zarar verdiği ve ihracatın yeniden başlatılması için hazır olunduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.

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"İKİ VEYA ÜÇ GÜNDE ANLAŞMA SAĞLANIR"

Bakan Abdulgani, Erbil merkezli Rudaw’a yaptığı açıklamada, ilk olarak IKBY ve buradaki şirketlerle petrol üretiminin yeniden başlamasını ele alacaklarını belirterek, bu süreçte “iki veya üç gün içerisinde” anlaşmaya ulaşmayı umduklarını söyledi.

Abdulgani, Türkiye’ye petrol ihracatı konusunda ise “İkinci aşamada, Türkiye-Irak boru hattı üzerinden petrol ihracatı konusunda Türk yetkililerle anlaşma olacak ki bu konuda bir uzlaşma sağlanmış bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE VE IKBY İSTİYOR

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba uğradığını belirtmişti.

Türkiye'nin ve IKBY’nin petrol ihracatının yeniden başlamasını istediğini belirten Dizayi, "Bağdat resmi olarak hazır olduklarını söylüyor ancak henüz pratik bir adım atmadı" demişti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.

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Petrol
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