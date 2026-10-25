'Sonunda başladı' Ev alacaklar dikkat: 'İstanbul, Ankara, İzmir'de görüyoruz, o fiyata satıyorlar'

TÜİK verilerine göre konut satışları eylülde yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye genelinde konut satışları eylülde 142 bin 390 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer yandan birinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Peki, bu satış oranları konut piyasasında kalıcı bir toparlanmaya işaret ediyor olabilir mi? İşte uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler...

"SEKTÖR KENDİNİ TOPARLAMAYA BAŞLADI"

CNN Türk yayınında konuşan gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu, "Bu satış oranlarına baktığımız zaman konut piyasasında kalıcı bir toparlanmaya işaret ettiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna yanıt olarak; "Kesinlikle. Gayrimenkul sektörü uzun süredir daralmış bir dönem içerisindeydi. Ancak sonunda bu yükseliş trendiyle görüyoruz ki sektör kendini toparlamaya başladı. Bundaki en önemli parametrelerden birisi faiz ki faiz indiriminin başlaması ki bu indirimin devam etmesinde yoğun bir beklentisiyle biz bunun daha da artacağını düşünüyoruz. En önemli kritik noktalardan birisi ise birinci el konut satışlarındaki rekor artış. Bu da bize gösteriyor ki sektörde çok, bu Türkiye'nin birçok yerinde biz bunu İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de birçok ilde görüyoruz, bugün birçok gayrimenkul şirketi bugün mevcut arsalarını satın alsalar ve aynı imalata ürünü bugün üretmek isteseler mal edemeyecekleri fiyatlara bugün satış yapıyorlar. Son dönemdeki talep yoğunluğunun düşmesi ve arzın artması sebebiyle ciddi anlamda bir stok birikti ülkemizde. Bu da ikinci el piyasasında ziyade birinci el ürünleri daha çok yatırımcının tercih etmesini sağlıyor ki şunu da çok görüyoruz; banka faizi olmaksızın burada banka faizleri ile alınan da çok fazla yatırım var ama birçok bugün gayrimenkul şirketi kendi iç finansmanıyla %50 peşin geri kalanı bir yıl, iki yıl vade gibi ödeme opsiyonları da sunuluyor. Bunlar Türkiye'de geçmişte çok fazla var olan imkanlar değildi. Ancak mevcut daralmanın bir sonucu olarak ve yatırımcının da en güvenli liman olarak her zaman Türkiye'de bu alışkanlık vardır, gayrimenkulü görmesi sebebiyle bu sağlanan fırsat alımlar da bugün bu tabloyu bize göstermiş oldu" dedi.

"VATANDAŞIMIZ GAYRİMENKULE DAHA FAZLA YÖNELMEYE DEVAM EDECEK"

Diğer yandan sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2'ye yükselirken, bu oran projelerde tapu devirlerinin yoğunlaştığı aralık ayları hariç tutulduğunda Mayıs 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti. "Yeni konut üretimi ve inşaat sektöründeki ekonomik hareketliliği desteklemesi bakımından bu birinci el konut satışlarının nasıl bir önemi var?" sorusuna da yanıt veren Ustaoğlu "Çok kritik bir öneme sahip. Bu oranlar yükseldiği sürece ve bu konutları üreten şirketler satış yapabildiği sürece yeni üretime de elbette devam edeceklerdir. Ancak bu daralma bunun da önüne geçti ve birçok yerde tamamlanamayan projeler de görmeye başladık ki son dönemde bunlar da toparlanıyor. Sektörde bu yükseliş devam ettiği sürece bu fırsatlar da bugünkü gibi var olduğu sürece bence vatandaşımız gayrimenkule daha fazla yönelmeye devam edecek ve en yüksek uzun vadede gelir elde ettikleri noktada da bunu görecekler. Bu tarihte birçok kez önümüze çıktı. Her zaman gayrimenkuldeki kazanç uzun vadede çoğu zaman altına göre de faize göre de birçok alanda üstünde olmuştur. Son bir iki yıldır bu Türkiye'de biraz daralma noktasında görüldüğü için bir düşüş yaşandı. Ancak bu artık çok birikmiş durumda ve biz bunun bugün itibarıyla gördüğümüz sonuçlarda da analiz ettiğimizde çıktıya göre bunun çok hızlı bir şekilde toparlanacağını ve bunun genel bir beklenti olarak artacağını düşünüyoruz. Biz Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık ayı verilerinde, yılın son çeyreğinde çok daha yüksek veriler olacağını düşünüyoruz. Özellikle faizin düşmesinin devam etmesi durumunda" şeklinde konuştu.

"YABANCIYA SATIŞTA DA CİDDİ REKORLAR KIRILACAK"

Devamında Ustaoğlu "Son dönemde İran'da, Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'dan çok fazla yoğun talep alıyoruz. Dolar bazlı da ülkemizde çok ciddi fırsatlar sunuluyor şu an. Az önce de belirttiğim üzere bugün Bodrum'da özellikle birçok konut projesi bugün bu arsayı alıp yeniden bu inşaatı yapsa mal edemeyecekleri rakamlara bugün konut satıyor ve bu bugün tüm dünyada da bir fırsat noktasında görünüyor ki bu kapsamda da ciddi ziyaretler alıyoruz ülkemize. Bu yıl sonu verilerinde yine bir tarihi rekor olarak yabancıya satışta da ciddi rekorlar kırılacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.