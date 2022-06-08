8 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Haziran 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

8 Haziran Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı düğün sezonunun gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 8 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

8 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Haziran Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 902,27 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 8 Haziran 2022 itibariyle 913,01 TL alış ve 920,44 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 728,41 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 731,78 TL alış ve 731,89 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 648,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 551,13 TL alış ve 660,47 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



