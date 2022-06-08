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8 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Haziran 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

08.06.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaş ve yatırımcılar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Düğün sezonunun gelmesi ile birlikte güncel fiyatlar ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba gününün altın bilezik fiyatları...

8 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Haziran 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

8 Haziran Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı düğün sezonunun gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 8 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

8 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Haziran Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 902,27 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 8 Haziran 2022 itibariyle 913,01 TL alış ve 920,44 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 728,41 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 731,78 TL alış ve 731,89 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 648,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 551,13 TL alış ve 660,47 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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