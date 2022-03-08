8 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 8 Mart 2022 Salı

8 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 8 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 8 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin'in değeri 8 Mart Salı günü yüzde 1,88 yükseldi.
Bitcoin'in alış fiyatı: 38.605,00 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 38.604,99 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 553.595,70 TL
Bitcoin satış fiyatı: 553.595,56 TL
Ethereum'un değeri 8 Mart Salı günü yüzde 0,79 yükseldi.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.546,2600 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.546,2500 Dolar
Ethereum alış fiyat: 36.513,3684 TL
Ethereum satış fiyatı: 36.513,2250 TL
Dogecoin'in değeri 8 Mart Salı günü yüzde 0,08 geriledi.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1188 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1187 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,7036 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,7022 TL
Ripple'ın değeri 8 Mart Salı günü yüzde 0,78 artış gösterdi.
Ripple alış fiyatı: 0,7272 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7271 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,4280 TL
Ripple satış fiyatı; 10,4266 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum