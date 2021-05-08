8 Mayıs Cumartesi dolar ve euro fiyatları | Dolar güne yatay seyirle başladı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları ve aşı çalışmalarıyla ilgili gelen haberlere göre; hareket eden dolar, euro ve sterlin, 8 Mayıs Cumartesi günü dünkü kapanışına yakın seviyede işlemlerini sürdürüyor. Dolar kuru ABD’deki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve destek paketleriyle birlikte gerilemeye başlamıştı.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ZAYIF GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım dışı istihdam, nisan ayında 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altına inerken, işsizlik seviyesi de yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin de etkisiyle nisan ayında yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’de ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla birlikte mayıs ayından itibaren iş gücü piyasasında toparlanma olmuştu. Bu toparlanma, 2020 yılının sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve pandemiye karşı alınan önlemlerin tekrardan sıkılaştırılmasıyla birlikte yavaşlama kaydedilmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vakaların etkisiyle ocak ayından itibaren toparlanma göstermişti.



