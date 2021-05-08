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8 Mayıs Cumartesi dolar ve euro fiyatları | Dolar güne yatay seyirle başladı

08.05.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki ekonomik ve siyasi gelişmeler, Avrupa piyasası, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hareketlerine paralel olarak işlemlerini sürdüren dolar ve euro fiyatları, 8 Mayıs Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı. Dolar ve euro fiyatları, dünkü fiyatlarına yakın bir seviyede işlem görüyor…

8 Mayıs Cumartesi dolar ve euro fiyatları | Dolar güne yatay seyirle başladı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları ve aşı çalışmalarıyla ilgili gelen haberlere göre; hareket eden dolar, euro ve sterlin, 8 Mayıs Cumartesi günü dünkü kapanışına yakın seviyede işlemlerini sürdürüyor. Dolar kuru ABD’deki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve destek paketleriyle birlikte gerilemeye başlamıştı.

8 MAYIS CUMARTESİ DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar, geçtiğimiz hafta 8,25-8,40 TL civarında hareketlerini sürdürürken haftanın 7 Mayıs Cuma haftanın son işlem gününe 8,30 TL’nin altında başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sabit bıraktığı para politikası kararı ve sıkı duruşun devam edeceği sinyallerinin ardından tekrardan 8,30 TL’nin altında işlem gören dolar, Cuma gününü 8,23-8,25'lerde kapattı.

Dolar, 8 Mayıs Cumartesi sabahına 8,24 TL’den başlarken, euro 10,02 TL, İngiliz Sterlini 11,52 TL’den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 90,8 seviyesinde dengede dururken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,08 artışla 1,2070'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 senelik tahvil faizi de yüzde 1,5740 seviyesinde yer alıyor.

8 Mayıs Cumartesi dolar ve euro fiyatları | Dolar güne yatay seyirle başladıI

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ZAYIF GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım dışı istihdam, nisan ayında 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altına inerken, işsizlik seviyesi de yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin de etkisiyle nisan ayında yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’de ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla birlikte mayıs ayından itibaren iş gücü piyasasında toparlanma olmuştu. Bu toparlanma, 2020 yılının sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve pandemiye karşı alınan önlemlerin tekrardan sıkılaştırılmasıyla birlikte yavaşlama kaydedilmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vakaların etkisiyle ocak ayından itibaren toparlanma göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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