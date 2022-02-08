8 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Şubat 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

8 Şubat Salı günü altın bilezik fiyatları, ons ile dolar kurundaki hareketlerden etkileniyor. Bu sayade vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internet arama motorlarında haftanın ikinci gününde de araştırma yapmaya başladı. Geçtiğimiz hafta boyunca 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 8 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

8 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Şubat güncel altın ve altın bilezik fiyatlarında 22 ayar bilezik alış fiyatı 715,32 TL, 22 ayar altın bilezik satış fiyatuı ise 736,23 TL olmuştu.

Altın piyasası saat 9.30'da açılacak. 8 Şubat altın bilezik fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 575,12 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 575,45 TL alış ve 575,56 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 521,35 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,08 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 431,02 TL alış ve 520,91 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.