8 yıl daha erken emekli olmak mümkün! O tarihten önce tescil kaydınız varsa...

4A, 4B ya da 4C sigortalılık statüsü fark etmeksizin emeklilik bütün vatandaşların ortak hayalidir. Emeklilik maaşını bir an önce almak isteyenler ise erken emeklilik yöntemlerini araştırmaya başladılar. Kadınlar için özel olarak sunulan doğum borçlanması ve erkekler için tanınan askerlik borçlanmasına ek olarak vatandaşların 8 yıl daha erken emekli olabilmesinin yolu açılmıştır.

Emeklilik için prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu parametrelerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Bu anlamda 8 yıl daha erken emekli olma imkanı adeta vatandaşlara rüya gibi gelir. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir? İşte erken emeklilik rüyasını gerçeğe dönüştürecek formül…

8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

4 Ekim 2000'den önce sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR’lu vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte 4 Ekim 2000 yılından öncesinde BAĞ-KUR tescili olan esnaf 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye götürebilme hakkına sahiptir. Ancak bu noktada tescilin geriye götürebilmesi için sigorta tescilinin aktif hale getirildiği tarihten sonraki dönemlere ait vergi kaydı ve şirket ortaklığının olması gerekir. Oda kaydı olanlar ise sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar çekebilir.