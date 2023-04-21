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80 günde bitti: İlk konutlar yarın teslim ediliyor! Bakan Kurum bayram namazı sonrasında açıkladı

21.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Bayram namazından sonra açıklamalarda bulunan Kurum, “Yarın, depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı teslim edeceğiz” dedi.

80 günde bitti: İlk konutlar yarın teslim ediliyor! Bakan Kurum bayram namazı sonrasında açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Kurum, namazdan çıktıktan sonra vatandaşlara çikolata ve simit ikram etti.

Bakan kurum yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim bizi nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte eriştirsin. Tabii bu bayrama biraz buruk giriyoruz. İçimiz buruk giriyor. Çünkü 11 ilde yaşadığımız deprem sebebiyle bayramı evinde geçiremeyecek kardeşlerimiz var. Yakınlarıyla bayramlaşamayacak kardeşlerimiz var. Ben tüm depremzede ailelerimizin, annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyorum. Bayramını tebrik ediyorum. Tüm Türkiye'mizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

"ELİMİZİ, GÖNLÜMÜZÜ, KALBİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEN AYIRT ETMEYECEĞİZ"

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin günleri olduğunu söyleyen Kurum, “İnşallah biz depremin ilk anından itibaren birliği, beraberliği kardeşliği 85 milyon vatandaşımızla birlikte tüm Türkiye'de gösterdik. Tüm dünyaya gösterdik. Ve kardeşlik nasıl olurmuş? Kardeş kardeşe nasıl yardım edermiş? Deprem bölgesinde her ilimizde bunu gösterdik. Allah tüm milletimizden razı olsun. Allah böyle kaza, bela bir daha milletimize yaşatmasın diyorum. Devletimiz, sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren deprem bölgelerindeydik. İnşallah o kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bayramları evinde kutlayana kadar yine oralarda olacağız. Elimizi, gönlümüzü, kalbimizi deprem bölgesinden ayırt etmeyeceğiz ve inşallah birliğimizi, beraberliğimizi de daim kılacak anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.

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"ÖNEMLİ MÜJDELERİNİ YİNE BAYRAM MÜJDESİ OLARAK MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAKLAR"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, şunları ekledi:

"Bugün bayramın birinci günü, İnşallah öğleden sonra da sayın cumhurbaşkanımız teşrifleriyle Gaziosmanpaşa'da, İstanbul'umuzun dönüşümüne ilişkin, Türkiye yüzyılının dönüşümüne ilişkin çok önemli müjdeleri yine bayram müjdesi olarak milletimizle paylaşacaklar.

Ve orada devletimizin desteklerini yine yapım desteğini TOKİ'mizde yapacağımız desteklerimizi milletimize müjdeleyecek. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. İşte bayramlarda camilerimiz dolup taştı. Burada birlik, kardeşlik, huzur içerisinde Bayram namazımızı eda ettik. İnşallah bu huzuru ülkemizin 81 iline, 780 bin kilometre kare vatan toprağına yayacak anlayışla biz çalışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz ve bu çerçevede inşallah öğleden sonra sayın cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjdelerle birlikte de ülkemizi, İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getirecek.

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Bu manada işte hep söylüyoruz, deprem değil, bina öldürür ve bu anlayışla inşallah binalarımızı yenileyeceğiz. Vatandaşlarımıza el ele, gönül gönüle inşallah bu çalışmalarımızı yapacağız. Tekrar tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum."

"İSTANBUL'UMUZA ODAKLANACAĞIZ"

Bakan Kurum, “Öyle hızlı günler yaşıyoruz ki 4-5 gün önce İstanbul Finans Merkezi'ni İstanbul'umuza kazandırdık, Ardından Fikirtepe'nin anahtarlarını teslim ettik. Orada Pendik'te Dumlupınar mahallemizdeki dönüşümün temellerini attık. Dün Beyoğlu Okmeydanı'nda yeni konutlarımızın anahtarlarını verdik. Yine otoparkımızın, millet bahçemizin temellerini attık.

Bugün de İstanbul'umuzun dönüşümüne ilişkin inşallah hem temellerimizi, rezerv konutlarımızın temellerini atacağız. Hem de orada bitirdiğimiz konutların anahtarlarının teslimini yapacağız. Yarın da vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı teslim edeceğiz. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Evlerine misafir olacağız. Bir nebze de olsa o acıları unutturabilmek adına depremzede ailelerimizle sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziantep'te yine Kahramanmaraş'ta bitirdiğimiz ilk köy konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Depremin üzerinden yaklaşık 80 gün geçti anahtarlarımızı teslim ediyoruz. 15’inci gün sözleşmelerimizi yaptık. İnşaatlarımıza başladık, hamdolsun.

Devletimiz güçlü. Milletimiz, devletimiz ilk andan itibaren tek yürek olduk, tek yumruk olduk. İnşallah son ana kadar da aynı anlayışla çalışacağız. Önceliğimiz deprem bölgesi ardından İstanbul'umuza odaklanacağız ve İstanbul'umuzda da büyük dönüşümü, yüzyılın dönüşümünü inşallah el birliği içerisinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ

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