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81 ilde harekete geçiliyor! Tarım arazileri için yeni karar! İki aşamalı çalışma yolda

13.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak "genel tarım sayımı" için düğmeye bastı. Sayımın ilk aşamasında mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazileri de belirlenecek ve buralarda faaliyette bulunan işletmelere ilişkin bilgiler elde edilecek. İkinci aşamada toplanan bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenler ışığında tam sayım ve örnekleme yapılacak.

81 ilde harekete geçiliyor! Tarım arazileri için yeni karar! İki aşamalı çalışma yolda

TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında genel tarım sayımı çalışmalarına da başladı. İki aşamada gerçekleştirilecek sayımın ilk adımında, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bunlar üzerinde tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin tespiti, uygulanacak soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İkinci aşamada, ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, belirlenen değişkenlere ilişkin veriler tam sayım ve örnekleme yoluyla derlenecek.

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ÇKS'DE YER ALMAYAN VERİLER TESPİT EDİLECEK

Mevcut mekansal veriler yardımıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) yer almayan potansiyel tarım arazilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken derlenecek veriler arasında arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi bilgiler yer alıyor. Genel tarım sayımıyla tarımsal yapıya ilişkin detaylı bilgilerin elde edilmesi ve tarım istatistiklerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Böylece, tarım sektöründe karar alıcıların faydalanabilecekleri güçlü bir veri ekosistemi oluşturulacak.

ÇOCUKLARIN İSTATİSTİK OKURYAZARLIĞI ARTIRILACAK

İstatistiklerin daha kolay ve anlaşılır olması amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklendiği portallara ilişkin çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda çocukların istatistik okuryazarlığını artırmak için "çocuk portalı" da geliştiriliyor. Portalda, neşeli ara yüz ve istatistikler ile matematik ağırlıklı oyunlara yer verilecek. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak, soru-cevap uygulamalarıyla çocuklar ilgili alanlara yönlendirilecek. Portalın bu yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.
Ayrıca, TÜİK istatistik okuryazarlığını tüm kesimlere yaymak amacıyla hazırladığı yayınların kapsamını da genişletmeyi hedefliyor.


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Anahtar Kelimeler:
tarım
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