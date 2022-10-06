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81 ilde hayata geçirilecek! Bakan açıkladı: ‘Kim olduklarını bilmiyoruz, bankada tutacağız değerlendireceğiz’

06.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımda yaşanan sorunlar gıda fiyatlarındaki artışı tetiklerken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den yeni bir açıklama geldi. “Topraklarımızın boş kalması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil” diyen Bakan, bir ya da iki yıl içerisinde yeni bir uygulama başlatarak atıl alanların ekonomiye kazandırılması için çalışma yapacaklarını duyurdu. Uygulamanın 81 ili kapsayacağını ifade ederken, kira bedellerinin ise doğrudan mülk sahiplerine ödeneceğini söyledi.

81 ilde hayata geçirilecek! Bakan açıkladı: ‘Kim olduklarını bilmiyoruz, bankada tutacağız değerlendireceğiz’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatları ve üretime ilişkin TRT Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, boş durumda olan araziler için yeni bir karar alınma aşamasında olduğunu dile getirdi.

“Türkiye, biz iktidara geldiğimizde, bu ülkenin nüfusu 65 milyondu. Bugün ülkenin nüfusu 85 milyon” diyen Bakan Kirişci, “Geldik buraya kadar, bir açığımız var mı, yok. 20 yıl önceki masamızda olan, soframızda olanlarla bugünküler arasında dağlar kadar fark var. Yetti mi? Yetmedi. Mutlak suretle 2053 vizyonunun gereği olarak bizim bir nüfus projeksiyonumuz da var. O da 105 milyon. O gün bu ülkeye gelecek turistin de asgariden 105 milyon olacağı söyleniyor. Böyle bir nüfusu aldığınızda sizin 108-110 milyonluk bir nüfusu doyurmanız lazım. Nüfusumuz artıyor, yeni yerleşim alanları, sanayimiz, endüstrimiz gelişiyor” ifadelerini kullandı.

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“MÜSADE ETMEYECEĞİZ! BİR YILA KADAR...”

Atıl olarak kullanılmayan ekim alanlarına ilişkin bir ya da iki yıl içerisinde yeni bir karar alınarak bu alanların ekonomiye kazandırılacağını belirten Bakan Kirişci, “Topraklarımızın boş kalması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu atıl kapasite anlamına geliyor. Biz bununla ilgili de bir ya da iki yıl, buna henüz karar verilmedi. Şöyle bir şey var. Biz orada diyeceğiz ki, bir veya iki yıl burası boş kaldı ama bunun devamında boş kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu o civarda orada kooperatif varsa kooperatifleri, birlikler varsa birlikleri, o da olmadı ülke genelinde bir portföy oluşturacağız, bu portföye ilgiye göre elde edilecek kira bedellerini doğrudan ilgili mülk sahiplerinin hesabına yatıracağız. Kim olduklarını bilmiyoruz. Bankada tutacağız değerlendireceğiz, eğer aralarında davalık bir durum var, dava bitene kadar da o parayı değerlendirme şekli devam edecek şekilde bloke etmiş olacağız ve böylelikle de atıl olan arazileri üretime kazandırmış olacağız” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
tarım
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