81 ilde satış yapıyordu! Sektör lideriydi: Mahkeme dev şirketin iflasına karar verdi

Ekonomik zorluklar nedeniyle firmalar iflasın eşiğine geliyor. Tekstil sektöründen sanayiye kadar pek çok firma ekonomik zorluklar yaşarken Türkiye'nin 81 ilinde satış gerçekleştiren firma iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden Atasoy Kitchenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti.

Ezgi Sivritepe

Mali zorluklar hem firmaları hem de vatandaşı zorluyor. Dar boğaza giren firmalardan kötü haberler gelirken bugün Türkiye'nin 81 ilinde satış yapan Atasoy Kitchenware, iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan firma, mali zorlukların altından kalkamadı.

81 ilde satış yapıyordu! Sektör lideriydi: Mahkeme dev şirketin iflasına karar verdi 1

9 EYLÜL'DE İFLAS ETTİ

Atasoy Kitchenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti. Tekirdağ'daki fabrikasında üretim yapan ve Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren firma, özellikle döküm tava üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olarak biliniyordu. Ancak mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket, konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadı.

81 ilde satış yapıyordu! Sektör lideriydi: Mahkeme dev şirketin iflasına karar verdi 2

KOMİSER HEYETİNDEN OLUMSUZ TESPİTLER

Mahkeme, şirketin mali durumunu inceleyen üç kişilik konkordato komiser heyetinin raporunda yer alan olumsuz tespitleri dikkate alarak Atasoy Kitchenware'in iflasına hükmetti. Firmanın borçlarının ödenmesi ve varlıklarının tasfiyesine ilişkin takvim ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

