81 ilde satış yapıyordu! Sektör lideriydi: Mahkeme dev şirketin iflasına karar verdi

Mali zorluklar hem firmaları hem de vatandaşı zorluyor. Dar boğaza giren firmalardan kötü haberler gelirken bugün Türkiye'nin 81 ilinde satış yapan Atasoy Kitchenware, iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan firma, mali zorlukların altından kalkamadı.

9 EYLÜL'DE İFLAS ETTİ

Atasoy Kitchenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti. Tekirdağ'daki fabrikasında üretim yapan ve Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren firma, özellikle döküm tava üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olarak biliniyordu. Ancak mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket, konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadı.

KOMİSER HEYETİNDEN OLUMSUZ TESPİTLER

Mahkeme, şirketin mali durumunu inceleyen üç kişilik konkordato komiser heyetinin raporunda yer alan olumsuz tespitleri dikkate alarak Atasoy Kitchenware'in iflasına hükmetti. Firmanın borçlarının ödenmesi ve varlıklarının tasfiyesine ilişkin takvim ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.