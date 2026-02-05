81 ilde vatandaşlık maaşı başlıyor! Dar gelirli aileler dikkat: Analiz yapılacak

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile dar gelirli ailelerin alım güçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. AK Parti tarafından planlanan düzenleme ile sosyal yardımlaşma için ayrılan 2,3 trilyon liralık bütçeden vatandaşlık maaşı ödemesi belirli oranlarda tahsis edilecek.

TÜM İLÇELER ANALİZ EDİLECEK

Türkiye Gazetesi’nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında 81 ilin her birinde birer pilot ilçe seçilecek. İlçe seçilirken birçok parametre analiz edilecek. Böylece düşük gelirli vatandaşların kira, gıda, giyim ve enerji gibi hangi alanlarda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu net şekilde belirlenecek.



KİŞİ SAYISINA DİKKAT EDİLECEK

Hanede yaşayan kişi sayısına da dikkat edilecek. Asgari ücretin üzerinde gelir sahibi olunsa bile kalabalık aileler destek ödemesi alabilecek. Bölgeye özel belirlenen ortalama gelirin altında kalan aileler sistemden faydalanabilecek.



TÜM DESTEK ÖDEMELER DEVAM EDECEK

Pilot uygulamanın kısa sürede tamamlanmasının ardından sistemin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düşük gelirlilere yönelik 60’tan fazla destek kalemi de devam edecek. 2026 yılı bütçesinden ayrılan kaynakların bu yeni modelle daha hedefli ve etkin kullanılması amaçlanıyor.