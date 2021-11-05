81 ile genelge gitti! Ekmeğe zam mı geliyor?

Ekmeğe zam tartışmaları devam ederken Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan kritik bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda bazı ilçelerde fırıncılar maliyetlerin yüksek olduğunu belirterek ekmeğin fiyatını artırmıştı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Şu anda 10 lira olan ekmeğin kilogramının 12 lirayı geçmemesi için illere genelge gönderdik" dedi.

KAÇAK FIRINCILARA İSYAN ETTİ

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de kaçak fırıncılara isyan etti.

Çetin, "İstanbul’daki vatandaşlarımızın pahalı ekmek yememesi için kapasite kullanım oranlarının dolması gerekiyor. Bu da sürekli fırın açılmasıyla olmuyor. Bir şekilde kaçak fırın açılması en azından bundan sonra durdurulmalı, yönetmeliğe göre fırın açılmalı" dedi.



