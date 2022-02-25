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835 bin esnafa vergi müjdesi! Kimler vergiden muaf olacak?

25.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazançları basit usulde tespit edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafın gelirleri bu yıl ilk kez vergiden istisna edildi.

835 bin esnafa vergi müjdesi! Kimler vergiden muaf olacak?

TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'nin 26 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna kılındı. Böylece basit usule tabi mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermeyecek.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, kendi işinde çalışan ve yıllık kira bedeli 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve aynı yıl için satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar açısından alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen küçük esnaflar "basit usul" kapsamında yer alıyor.

Basit usul kapsamında olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnaf yapılan bu düzenlemeden faydalanarak gelir vergisi ödemeyecek.

İSTİSNA KAZANÇLAR GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLMEYECEK

Söz konusu mükellefler istisna kapsamına alınan bu kazançları için yıllık beyanname vermeyecekleri gibi, kira gibi diğer gelirleri için mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda dahi istisna olan kazançlarını bu beyannameye dahil etmeyecek.

Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmayacak. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları "aracılık ve sorumluluk sözleşmesi" düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulacak. Ayrıca vergi tevkifatı yapılmayacak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyecek ancak sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi gerekecek.

Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) istisna edildiğinden, bu mükellefler tarafından KDV Beyannamesi verilmeyecek. Geçici vergi beyannamesi de hazırlanmayacak ve geçici vergi ödenmeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı da konuya ilişkin detaylı bilgileri içeren "Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi"ni www.gib.gov.tr adresinde yayımladı.

Söz konusu rehberde istisnanın kapsamına ve uygulamasına ilişkin detaylı örneklere yer verildi.


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