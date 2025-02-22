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853 taraflı 71 yıllık dava sonuçlandı! 1950'den beri devam ediyordu, hepsi son bulacak

22.02.2025 12:17
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Adalet Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' kapsamında yargıda uzun yıllar süren kadastro davaları tek tek çözüme kavuşturuluyor. Türkiye’de 1950’li, 1960’lı, 1970’li ve 1980’li yıllardan bu yana devam eden mülkiyet ihtilaflarını kapsayan kadastro davaları, yargı sistemindeki reform hamlesiyle sonuçlandırılıyor.

853 taraflı 71 yıllık dava sonuçlandı! 1950'den beri devam ediyordu, hepsi son bulacak

Adalet Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' kapsamında yargıda uzun yıllar süren kadastro davaları tek tek çözüme kavuşturuluyor. Türkiye’de 1950’li, 1960’lı, 1970’li ve 1980’li yıllardan bu yana devam eden mülkiyet ihtilaflarını kapsayan kadastro davaları, yargı sistemindeki reform hamlesiyle sonuçlandırılıyor.

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Bu yılın sonuna kadar tamamının sonuçlandırılmasının amaçlandığı kadastro davalarıyla ilgili Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikler tespit edilerek çözümler üretildi. Proje kapsamında mahkemelere teknik ve idari destekler sunulurken yapılan düzenlemelerle insan kaynakları güçlendirildi. Bu kapsamda, geçmişten gelen ve 70 yılı aşkın süredir devam eden davalar dahi nihai çözüme ulaştırılmaya başlandı. Uzun süren kadastro davalarının başlıca nedenleri arasında yurt dışı tebligatlar, keşif süreçlerindeki teknik eksiklikler, taraf teşkili zorlukları ve personel yetersizliğine karşı son yıllarda sistematik çözümler geliştirilmesiyle mahkemelerin daha hızlı ve etkin kararlar alınması sağlandı.

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BELİRSİZLİKLER SON BULUYOR

Adalet Bakanlığı öncülüğünde yürütülen reform süreci, kadastro ihtilaflarının tamamen ortadan kaldırılmasını ve mülkiyet haklarının netleşmesini amaçlıyor. Yargı sisteminin hızlanması, hem mahkemelerin iş yükünü azaltacak hem de vatandaşların mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden kurtulmasını sağlayacak. Tarihi reform ile mahkemelerin etkinliği arttırılırken yargıya duyulan güvenin de güçlendirmesi hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla, kadastro davalarının tamamen sıfırlanması amaçlanırken mülkiyet sisteminin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

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71 YILLIK DAVA ÇÖZÜLDÜ

Projesinin başladığı günden bugüne kadar ülke genelinde birçok örnek hayata geçirildi. Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 1954 yılında açılan ve 853 tarafı bulunan 71 yıllık dava sonuçlandırıldı. Kırklareli’nde de 212 mirasçısı bulunan 70 yıldır devam eden bir başka davada mülkiyet sorunları çözüldü ve nihai karar verildi. Bir benzer örnek de Mardin’in Derik ilçesinde yaşandı. 25 yıldır süren ve 21 tarafı bulunan kadastro davası geçtiğimiz hafta sonuçlandırıldı. Yapılan düzenlemelerle uzun süren kadastro dosyalarının 2025 yılı sonuna kadar yargı gündeminden tamamen çıkarılması hedefleniyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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