880 bin TL’ye satıyorlar! Kapış kapış gidiyor... Yönlerini Türkiye'ye çevirdiler 'Fiyatlarda sınır yok'

Hemen hemen herkes, farklı kalemlerdeki ürünlerin fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Üreticiler de fiyatlarla ilgili her geçen gün yeni adımlar atarken mobilya sektöründeki bir gelişme dikkat çekti. Son yıllarda Türk mobilya firmalarının büyük bir atılım yaptığı ifade edilirken hem bütçe dostu kampanyalar plandıkları hem de dünya jet sosyetesine üretim yaptıkları aktarıldı. Üstelik dünya jet sosyetesinin adeta kapış kapış aldığı bu ürünler fiyatlarıyla adeta dudak uçuklatıyor. İşte detaylar...

"SINIRI YOK"

Show Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir mobilya üreticisi, örnek olarak bir koltuğu işaret ederek “Normalde 22 bin lira, şu anda biz 16 bin 500 lira periyodunda devam ediyoruz” dedi. Öte yandan “En ufak bir koltuk takımı 90 bin TL ile 100 bin TL arasında başlangıcıdır, sınırı da yoktur” ifadeleri kullanıldı.

"'MADE IN ITALY OLAYI KIRILDI! AÇIĞI TÜRKİYE KAPATTI"

Mobilya arayışında olanlar arasında uygun fiyatlı ürün arayanların yanı sıra dünyanın ünlü isimleri de var. Ancak onların satın almayı tercih ettikleri ürünlerin hem fiyatlarında hem de seçeneklerinde adeta sınır yok. Bununla ilgili bir Türk mobilyacı, “Made in Italy olayı kırıldı artık. Öyle bir şey kalmadı. Açığı Türkiye kapattı. Tamamen uluslararası, jet sosyeteye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"SON DERECE PAHALI ÜRÜNLER"

O isimlerin ya da markaların tercih ettiği mobilyaların hepsinin özel tasarım olduğu belirtilirken fiyatların ise dudak uçuklatan cinsten olduğu görüldü. Bununla ilgili “Son derece pahalı ürünler. Uluslararası bir markaya seri ürettiğimiz bir ürün.” ifadeleri kullanıldı.

880 BİN TL'YE KOLTUK TAKIMI

Mobilyalar özel tasarım olunca fiyatlar da inanılmaz seviyelere çıkabiliyor.Tamamen ceylan derisiyle kaplı bir koltuk takımının fiyatının 880 bin lira olduğu aktarıldı. Benzer şekilde bir komidinin ise 21 bin dolar yani 392 bin lira fiyat ile satıldığı belirtildi.

Firmaların bütçeyi sarsmayan, cep yakmayan modeller için de kampanya başlattığı aktarıldı. Aralık ayı fiyatlarıyla sabitlendiği ifade edilirken mikrofon uzatılan bir vatandaş ise “Fiyatlar bayağı yüksek. Herkes ben şunu alabilirim diyemiyor” dedi.

“Ben bütçemi fazla aşmak istemiyorum, uygun fiyatlı alışveriş yapmak istiyorum” diyenler için de kampanya yapıldı. Çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi ürünlerden oluşan üçlü set, yemek odası, tv ünitesi, tv ünitesi ve yatak ünitesi gibi geniş kapsamlı ürünlerden oluşan bir setin ise fiyatının 89 bin 900 lira olduğu ifade edildi.



