889 milyon liralık para cezası: Ticaret Bakanlığı duyurdu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında aşırı fiyat artışının önüne geçmek için 16 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe alınan ve piyasada olumlu etki oluşturduğu belirtilen 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 52 milyon lira, son 1 yılda otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 17 milyon lira idari para cezası uygulandığı, motosikletlerin de aynı düzenlemelerin kapsamına alındığı belirtildi.

TAVSİYE EDİLEN RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKINCA CEZA YEDİLER

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere Ticaret Bakanlığı tarafından son 1 yılda yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Diğer taraftan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Söz konusu düzenlemeye aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili bayilere stokçuluk kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık 294 milyon lira, son 1 yılda ise yaklaşık 219 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan emlak işletmelerine son 1 yıl içinde yaklaşık 89 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirilerek, “Bu denetim çalışmalarımıza ek olarak Ticaret Bakanlığımızca otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerinde yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere uygulama başladığı an itibarıyla yaklaşık 75 milyon lira, son 1 yılda ise yaklaşık 72 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Bakanlığın 81 ilde fahiş fiyat artışına karşı denetimlerinin aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Bu kapsamda 2023 yılı Temmuz ayından bugüne 81

ilimizde toplam 36 bin 59 işletme ve 261 bin 653 ürün, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ise bugüne kadar 89 bin 376 firma ve 567 bin 455 ürün denetlenmiştir. Yapılan inceleme ve denetimlerin ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ toplantılarında değerlendirilmesi neticesinde kurul tarafından bugüne kadar 286 milyon lira, son 1 yılda ise fahiş fiyat artışından 155 milyon lira idari para cezası kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından başta gıda sektörü olmak üzere fahiş fiyat artışlarından dolayı 286 milyon lira, 294 milyon lirası stokçuluk faaliyetleri olmak üzere otomotiv sektörüne 457 milyon lira, emlak sektörüne 121 milyon lira, kuyum sektörüne 25 milyon lira olmak üzere toplam 889 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Uygulanan müeyyidelerin yanında 29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren ‘Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerine karşı cezalar artırılırken, fahiş fiyat fiiline karşı idari para cezası üst sınırının 1 milyon liraya; stokçuluk fiiline karşı idari para cezası üst sınırının ise 12 milyon liraya yükseltildiği hatırlatıldı. Bir takvim yılında en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilenlerin iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılmasının mümkün hale getirildiği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı olarak uygulamaya koyulan idari düzenlemeler ve denetimler neticesinde ticari hayattaki adil rekabet ortamını koruyarak, istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde büyümelerinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, “Bunun yanında denetimlerimize 81 ilde aralıksız bir şekilde devam ederek, manipülatif ve bilinçli fahiş fiyat artışlarından vatandaşlarımızın etkilenmesinin önüne geçilecektir. Bu hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz neticesinde Ticaret Bakanlığı olarak ilave tedbirlerin alınması gerektiğinde tereddüt edilmeden hayata geçirilmeye devam edilecektir” denildi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır