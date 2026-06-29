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889 uçuş, 165 bin yolcu! Sabiha Gökçen tarihinin en yoğun günü

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, dün 165 bin 473 yolcuya hizmet vererek, tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

889 uçuş, 165 bin yolcu! Sabiha Gökçen tarihinin en yoğun günü

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da okulların kapanmasıyla başlayan yaz tatili hareketliliği, ISG'de tarihi bir yoğunluğu beraberinde getirdi.

Buna göre, Türkiye ve Avrupa'nın en yoğun havacılık merkezlerinden olan ISG, dün yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştı.

Havalimanında gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken, 165 bin 473 yolcuya hizmet verildi.

Okul tatilinin başlamasıyla iç ve dış hatlarda artan seyahat talebi, hafta sonu boyunca havalimanı operasyonlarına yansıdı.

Tatil planları, şehirler arası hareketlilik, yurt dışı seyahatleri ve İstanbul'un küresel ölçekte artan turizm potansiyeli, ISG'de yoğun ancak planlı operasyon sürecini beraberinde getirdi.

ISG'de 28 Haziran'da kaydedilen performans, genişleyen uçuş ağı, artan yolcu kapasitesi ve operasyonel altyapısıyla bölgesel hava ulaşımındaki stratejik konumunu ortaya koydu.

Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiği, havalimanı meydan otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG'nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama doğrultusunda yönetildi.

HEAŞ, hava trafik kontrol hizmetleri, apron yönetimi, pist ve meydan operasyonlarıyla saha emniyetine yönelik süreçleri koordine ederken, ISG ekipleri de terminal tarafında yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu konforuna ilişkin süreçlerde hizmet sundu.

Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı günde, meydan ve terminal ekiplerinin eş zamanlı çalışmasıyla operasyonel süreklilik korunurken, yolcuların seyahat sürecinin güvenli ve düzenli şekilde ilerlemesi sağlandı.

"Şehrin Havalimanı" olarak konumlanan ISG, merkezi konumu, hava yolu işbirlikleri, destinasyon ağı ve yolcu odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye'nin sivil havacılık hedeflerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşan ISG, İstanbul'un dünyaya açılan önemli kapılarından biri olarak bölgesel ve küresel hava ulaşımındaki stratejik rolünü güçlendiriyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Sabiha Gökçen
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