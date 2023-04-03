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'9-10 bin liradan...' İstanbul'un o bölgesinde kiralarda düşüş! Önceden 13 bin lira olan evler...

03.04.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden sonra hemen hemen herkes deprem endişesi yaşıyor. Bazı vatandaşlar oturacakları ya da oturdukları binaların deprem riskine karşı güvenli olup olmadığını öğrenmeyi öncelik haline getirirken bazıları da riskin düşük olduğu bölgelere yöneliyor. Son dönemde artış yaşanan kiralar da bundan etkilendi. İstanbul'un, fay hattına yakınlığından dolayı deprem riski yüksek ilçelerinden olan Bakırköy'deki eski binalarda kiralar ortalama 2 bin TL azaldı, yeni binalara ise talep arttı.

'9-10 bin liradan...' İstanbul'un o bölgesinde kiralarda düşüş! Önceden 13 bin lira olan evler...

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından tüm yurtta vatandaşlar deprem endişesi yaşamaya başladı. Herkes oturduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ederken deprem riski olan bölgelerde yaşayanlar ise farklı bölge arayışına girdi. Bu durum özellikle İstanbul'da da etkisini gösterdi. Son dönemde tüm yurtta kira artışları gündem olurken Bakırköy'de 40-50 senelik eski binaların kira fiyatları deprem endişesiyle düştü. İlçedeki kiralık daireler ortalama 2 bin liralık bir düşüş yaşarken yeni binalarda bu rakam değişmedi. Bölgede 1999 deprem öncesindeki binalara ilgi de düştü. Daha çok yeni binalara talep bulunuyor.

EMLAKÇILAR BİLGİ VEREREK KİRAYA VERİYOR

Bakırköy’de 13 bin TL’lik kiralık eski dairenin fiyatı 11 bin TL’ye kadar düştü. Bu binaların büyük bir kısmını kentsel dönüşüme girme ihtimali bulunan binalar oluşturuyor. Emlakçılar kentsel dönüşüme girme ihtimali olan binaları vatandaşlara bilgi vererek kiraya veriyor.

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"13 BİN LİRALIK DAİRELERİ 12-11 BİN LİRAYA KADAR VEREBİLİYORUZ"

Emlakçı Mukadder Selim, Bakırköy’de deprem sebebiyle eski dairelere ilginin düştüğünü söyleyerek, "Yeni dairelere talep arttı. Vatandaşlar deprem riski bulunan ilçelerden endişe duyuyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti. 13 bin liralık daireleri 12 - 11 bin liraya kadar verebiliyoruz" dedi.

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"11 BİN LİRALIK BİR KİRALIK DAİRESİ 9-10 BİN LİRADAN VEREBİLİYORUM"

Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim, "Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü. 11 bin liralık bir kiralık daireyi 10-9 bin liradan verebiliyorum. Ancak biz vatandaşları eski dairelerin risk altında olduğunu ve kentsel dönüşüme her an girebileceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"VATANDAŞLAR YENİ BÖLGE ARAYIŞINDA"

Depremden endişe duyan vatandaşların yeni bölge arayışında olduğunun altını çizen Selim, "Vatandaşlar; Çanakkale, Edirne, Kırklareli veya Karadeniz bölgesindeki illere gitmek istiyor. Depremden dolayı vatandaşlar ikinci bir plan yapmak durumunda kaldı" açıklamalarında bulundu. (İHA)

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