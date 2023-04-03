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'Markette 20-25 TL' Herkes fiyatını konuşuyordu! Düşmeye başlayacak... Bu yıl iki kat ekildi

03.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan fiyatları son dönemde yaşanan artışla gündemde. Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Adana'da da hasat başladı. Geçen sene Adana'da 12 bin 500 dönüm ekim alanı bu yıl 23 bin dönüme çıkarken soğan bu yıl 2 kat ekilmiş oldu. 1 hafta 10 gün sonra kentin her yerinde hasadın başlayacak olmasıyla fiyatların düşmesinin beklendiği aktarıldı. Ankara bölgesindeki depolarda soğanın çıkış fiyatının 17-18 TL arasında olduğu, markette 20-25 TL civarında satıldığı kaydedildi.

'Markette 20-25 TL' Herkes fiyatını konuşuyordu! Düşmeye başlayacak... Bu yıl iki kat ekildi

Soğan fiyatlarındaki artış vatandaşın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Marketlerde şu anda 20-25 TL civarından satıldığı belirtilen soğanın fiyatının düşüp düşmeyeceği de merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi. Verimli arazilerin bulunduğu Adana’da 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalara girdi. İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurarak ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

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"BU YIL 15 GÜN ERKEN BAŞLADI"

Hasatla ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’da soğan hasadına dün başlandığını bugün de bir yandan toplanırken bir yandan da çuvallara konularak kamyonlara yüklendiğini söyledi. Doğan, soğanın Türkiye’deki bütün illere Adana’dan gönderileceğini belirterek, “Geçen yıl Adana’da soğan hasadı 14 Nisan’da başlamıştı. Bu yıl 15 gün erken başladı. 2021 yılında soğan Adana ve Hatay’da tarlada kaldığından para etmedi ve 2022 yılında Adana’da 12 bin 500 dönüm alanda soğan ekimi oldu. Geçen yıl soğan çiftçinin yüzünü güldürdü” şeklinde konuştu.

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"MARKETTE 20-25 TL CİVARINDA SATILIYOR"

Ankara bölgesindeki depolarda soğanın çıkış fiyatının 17-18 TL arasında olduğunu markette de 20-25 TL civarında satıldığını ifade eden Doğan,"Soğanın hasadı şuan başladı ama bayrama kadar fiyatlar biraz yüksek olacak. Bayramdan sonra Adana ve Hatay’da soğan hasadı başlayacağı için fiyatlar yavaş yavaş düşecektir." ifadelerini kullandı.

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"PİYASAYA GİRDİKÇE FİYAT DÜŞECEK"

Doğan, "Geçen yıl 12 bin 500 dönüm soğan ekim alanı vardı. Bu yıl Adana’da 23 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Buradaki soğan 1 hafta erkenci olduğu için hasada başlandı. 1 hafta 10 gün sonra Adana’nın her yerinde hasat başlayacak ve piyasaya girdikçe fiyat düşecek. Şu an soğanın tarladaki fiyatı 17-18 TL arasında satılmakta” dedi.

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"VERİM OLDUKÇA İYİ"

Doğan, ihracat kapısının açılmasını istediklerini belirterek, “Adana’da soğan hasadı yapılırken soğan kabuk bağlarken yurt dışına da gönderilmesini istiyoruz. Reyhanlı’da da bu yıl soğan ekimi fazla. Eğer o soğanlar da çıktığında yurt dışı kapıları açılmazsa soğan elimizde kalacaktır” diye konuştu.

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Üreticilerden Metin Öztekin ise yılın ilk hasadını yaptıklarını ifade ederek, “Hayırlı olsun. Verim de oldukça iyi çok şükür. Fiyattan da memnunuz düşmezse iyi” ifadelerini kullandı. (İHA)

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