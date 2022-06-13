9 ayın zirvesinde! Cari açıkta şaşırtan rakam...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari işlemler dengesi, nisan ayında 2,74 milyar dolar açık verdi. Böylelikle 2021 Temmuz'dan bu yana en yüksek yıllıklandırılmış açık kaydedildi. Piyasalarda beklenti 3 milyar dolar açık oluştuğu yönündeydi. Yıllıklandırılmış cari açık, 25,7 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara çıktı. 12 aylık cari işlemler açığı da 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası değerlendirmelerine göre; ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 132 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4 milyar 22 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 482 milyon dolar artarak 2 milyar 699 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 933 milyon dolar artarak 1 milyar 99 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 328 milyon dolar azalarak 970 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın aynı ayında 307 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 33 milyon dolar net çıkış kaydettti.



