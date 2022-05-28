FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 9 bin lira maaş veren de var! Tek şart KPSS... Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

9 bin lira maaş veren de var! Tek şart KPSS... Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

28.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda 5 binden fazla personel alımı yapılacak. TÜİK’ten TÜBİTAK’A, bakanlıklardan Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, belediyelerden üniversitelere kadar bir çok kurum ilan açtı. Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişirken, tek şart ise KPSS. Peki hangi kurum ne personeli arıyor? İşte son başvuru tarihleri ve aranan meslekler…

9 bin lira maaş veren de var! Tek şart KPSS... Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

İş arayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Özellikle kamu ilanlarının yayımlandığı ‘kamuilan.sbb.gov.tr’ üzerinden neredeyse her gün yüzlerce yeni iş ilanı veriliyor. Bu kapsamda kamuda farklı kurum ve meslek gruplarından 5 bin 3 personel arandığı görülüyor. Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan kamu kurumlarına kadar birçok kurumun personel aradığı gözlemleniyor.

iStock-618963716

İŞKUR DA ARALARINDA

Posta'da yer alan haberde, Türkiye’nin her ilini kapsayan ilanlar arasında özellikle üniversite ilanları dikkat çekiyor. Öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarında yüzlerce ilan yayımlayan üniversiteler ayrıca sözleşmeli personel alımlarına da devam ediyor. Site üzerinden neredeyse her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Açıklanan ilanlar için belirlenen maaşlar da 5 bin 200 - 9 bin lira arasında değişiyor.

iStock-1028078966

İŞTE İLAN VEREN KURUMLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

  • İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel 21 Haziran
  • Dışişleri Bakanlığı 6 sözleşmeli personel 24 Haziran
  • Adalet Bakanlığı 22 bilişim personeli 2 Haziran
  • TÜİK 14 sözleşmeli bilişim personeli 1 Haziran
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 memur 3 Haziran
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel 10 Haziran
  • İŞKUR 200 sözleşmeli personel 3 Haziran
  • TÜBİTAK 497 proje personeli 17 Haziran
  • TÜBİTAK 15 teknik ve destek programı 17 Haziran
  • TÜBİTAK 67 Ar-Ge teknisyeni 17 Haziran
  • TÜBİTAK 33 usta 17 Haziran
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 1 Temmuz
  • Antalya Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 10 Haziran
  • Güngören Belediye Başk. (İST.) 25 memur 1Temmuz
  • Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. 13 sözleşmeli personel 9 Haziran
  • Sağlık Bilimleri Üni. 21 sözleşmeli personel 10 Haziran
  • Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni. 13 sözleşmeli personel 10 Haziran
  • Fırat Üni. 34 sözleşmeli personel 6 Haziran
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 10 sözleşmeli personel 6 Haziran
  • Bartın Üni. 31 öğretim üyesi 9 Haziran
  • Iğdır Üni. 33 öğretim üyesi 8 Haziran
  • İstanbul Üni. 65 öğretim üyesi 7 Haziran
  • Aksaray Üni. 63 öğretim üyesi 7 Haziran
  • Ordu Üni. 34 öğretim üyesi 10 Haziran
  • Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) 19 öğretim üyesi 10 Haziran


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksiler için yeni karar! 1 Ocak'ta başlıyorTaksiler için yeni karar! 1 Ocak'ta başlıyor
Sigara ve alkole ÖTV zammı!Sigara ve alkole ÖTV zammı!
Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar hareketlendiMerkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar hareketlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Altın fiyatları için bu sözler çok konuşulur

Altın fiyatları için bu sözler çok konuşulur

BES'te yeni düzenleme! Ev alana, iş kurana ve evlilik yapana…

BES'te yeni düzenleme! Ev alana, iş kurana ve evlilik yapana…

Ruslar Türkiye’de şirket kurmada ilk sıradalar

Ruslar Türkiye’de şirket kurmada ilk sıradalar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.