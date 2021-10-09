9 Ekim Cumartesi altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları, güne yüzde 1,23 oranda değer kazanarak başladı. Gram, çeyrek, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik, ons fiyatlarına paralel olarak yükseldi. İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi altın fiyatlarına dair bilgiler…

9 EKİM 2021 CUMARTESİ GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın 9 Ekim 2021 Cumartesi gününe yüzde 1,23 oranında değer kazancıyla başlarken, 506,55 Türk lirası alış, 506,84 Türk lirası satış fiyatıyla alıcısını bekliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün akşam saatlerindeki hızlı yükselişi yavaşlayan çeyrek altın, güne yüzde 1,21 oranında değer kazancıyla başladı. 817 TL alış, 836 TL satış fiyatı bulunan çeyrek altın, bir önceki gün 822,00 Türk lirası alış, 835 Türk lirası satış fiyatından işlem görüyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

En son yüzde 1,97 oranında değer kazanan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3 bin 360,00 Türk lirası, satış fiyatı da 3 bin 411,00 Türk lirasına ulaştı. Cumhuriyet altını, haftanın son işlem günü olan cuma günkü ise 3 bin 411,00 Türk lirasından satılıyordu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI

22 ayar bileziğin gram fiyatı 9 Ekim 2021 Cumartesi günü, 472,87 Türk lirasından işlem görüyor. Bir önceki gün 22 ayar bilezik 475,78 Türk lirasından satılmıştı.



