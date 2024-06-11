FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. '9 gün' kararının ardından 1 milyonu bulacak! 'Son dakika' detayı: Mağdur olabilirsiniz

'9 gün' kararının ardından 1 milyonu bulacak! 'Son dakika' detayı: Mağdur olabilirsiniz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmasının ardından tatilciler harekete geçti. Bodrum bayram tatilinde 1 milyon kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Otellerde şimdiden rekor doluluk oranına ulaşılırken otelcilerden de erken rezervasyon çağrısı yaptı.

'9 gün' kararının ardından 1 milyonu bulacak! 'Son dakika' detayı: Mağdur olabilirsiniz

9 günlük bayramı ve yaz tatilinin Kurban Bayramı’na denk gelmesiyle birlikte Bodrum nüfusu 1 milyona ulaşacak. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyenlerin, erken rezervasyon yaptırmazlarsa otel bulamayacağı uyarısı geldi. Otellerin rezervasyonlarının ise yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

1 MİLYONU AŞACAK

Özellikle yerli turistlerin birinci sırada tercih ettiği Bodrum bayramda nüfusun 1 milyonu aşacağı ön görülüyor. Bodrum Kaymakamlığı ilçede huzur ve güveni sağlamak için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne takviye polis ekleneceği öğrenildi. Bodrum Belediyesi ise çevrede oluşacak atıkların 24 saat esaslı temizlik için çift vardiya sistemine geçeceği belirtildi. Bodrum’da bayram tatili boyunca güvenlik seviyesi de en üst düzeye çıkarılacak.

thumbs_b_c_5a67e442b7f489673c25eb623b9d3e29

"TÜRSAP ONAYLI DOĞRU ACENTELERLE REZERVASYON YAPTIRIN"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz rezervasyon yapmadan gelenlerin kapıda kalma ihtimali olduğunu ifade ederek “Şu anda otellerde bayram rezervasyonu yüzde 85’e ulaştı. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyenler rezervasyon yaptırsın. Şu anda rezervasyon yaptırmaya elverişlidir oteller. Lütfen TÜRSAP onaylı doğru acentelerle rezervasyon yaptırın. Kurban bayramı boyunca Bodrum yine bayağı bir hareketli olacak. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyenler son güne işlerini bırakmasınlar çünkü uçaklarda dolu olacak, karayolu yoğunluğu da çok fazla olacak bu yüzden erken rezervasyon önemli” dedi.

thumbs_b_c_98c4d8baf0e51ead46400ffaa0dc39b2

” SON DAKİKA TATİL PLANI YAPIP BODRUM’A GELMEK İSTEYENLER MAĞDUR OLABİLİRLER"

Herodot Otel işletmecisi Hasan Yiğit ise Bodrum nüfusunun 1 milyona ulaşacağını belirterek ”Bodrum’da ciddi bir bayram yoğunluğu yaşanacak. Okulların kapanması, 9 günlük bayram tatili bir araya gelmesi ciddi bir yoğunluk oluşturacak. Aldığımız telefonlar ve rezervasyonlarda bunu onaylar vaziyette. Nüfusun 1 milyonun üstünde olacağını ön görüyoruz. Yoğunluk nedeniyle trafikte aksamalar olacak, plajlar dolacak, otellerde odalar dolmak üzere dolayısıyla önceden rezervasyon yapıp Bodrum’a gelip mağdur olmasınlar misafirlerimiz. Son dakika tatil planı yapıp Bodrum’a gelmek isteyenler mağdur olabilirler. Bodrum’un kapasitesi belli kapasitenin üstünde insanlar geldiği için mağduriyet yaşana bilir" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_5305b41b951a4bbdb0d5f24b36fcaa33

Turizmci İlker Adaş ise yoğun bir bayram tatili olacağını ifade ederek “Her bayram döneminde olduğu gibi bu bayramda yoğun bir misafir bizleri bekliyor. Bodrum genelinde yaklaşık 1 milyon misafirimizin olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Kurban bayramı olması nedeniyle Türk misafirlerimiz oldukça fazla olacak. İlerleyen süreçte de bütün tesislerin bayram sonrasından da dolu olacağını ön görüyoruz. Umutlarımız 2024 yaz sezonu için çok fazla. Yine bizi Bodrum’un tercih edildiği, yoğun bir sezon bizi bekliyor. Erken rezervasyonun son dönemine geldik. Bazı işletmeler erken rezervasyon dönemini kapattı bile. Bayram nedeniyle bizim tesisimizde boş oda kalmadı. Bu da yüzlerimizi oldukça güldürüyor” dedi.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi petrol fiyatlarında artış! Son 3 ayın en yüksek seviyesi Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi petrol fiyatlarında artış! Son 3 ayın en yüksek seviyesi
En düşük maaş 28 bin lira olduEn düşük maaş 28 bin lira oldu
TÜİK açıkladı! Hanehalkının en çok para harcadığı alan belli olduTÜİK açıkladı! Hanehalkının en çok para harcadığı alan belli oldu
Anahtar Kelimeler:
otel bayram tatili doluluk oranı
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor

Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor

En düşük maaş 28 bin lira oldu

En düşük maaş 28 bin lira oldu

Ev sahibi ve kiracıları rahatsız eden reform!

Ev sahibi ve kiracıları rahatsız eden reform!

TÜİK açıkladı! Hanehalkının en çok para harcadığı alan belli oldu

TÜİK açıkladı! Hanehalkının en çok para harcadığı alan belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.