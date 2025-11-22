FİNANS

9 gün sonra değişecek! Milyonları ilgilendiriyor 'Ocak'ta yeniden artış olacak'

Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkartıldı. Buna göre, ödenecek prim tutarı 1560 TL oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar ile ilgili SGK Uzmanı Murat Bal değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar...

Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranları değişti. Yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkartılacak prim oranı için ise karar 1 Aralık ile beraber uygulanmaya başlanacak. Bu hesaba göre ise 780,17 TL'den 1560 TL'ye yükseltilecek.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİ

Ocak ayında asgari ücretin değişmesiyle birlikte ödenecek prim de değişecek. Ayrıca, değişiklik yapılan maddeye göre genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde 6'sı olup, bu oranı yüzde 12’ye kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

"SGK DENGE SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme ile ilgili SGK Uzmanı Murat Bal, HaberTürk'e konuştu. Bal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Buradaki temel gerekçe SGK'nın hastanelere yaptığı ödemelerle kendi dengesini sağlamaya çalışması. SGK son dönemde gelirlerini artırıcı olarak birkaç işlem yaptı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yayınlanan torba kanunla işverenden alınan primde 12 puandan 13 puana çıkarıldı. Yani SGK genel olarak kendi gelirlerini artırıcı ve bütçeden daha az faydalanacak. Şimdi SGK kendi gelirlerini sağlayamadığında, sürdürülebilirliğini sağlayamadığında hazineden destek alıyor. Biliyorsunuz ki bu hazine desteğinin daha az olması için böyle bir adım atıldığını düşünüyoruz"
OCAK AYINDA ZAM GELECEK

1560 TL'ye çıkartılan primin 1 aylık olduğunu kaydeden Bal, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Çünkü Ocak aydan itibaren de asgari ücrete bir zam yapılacak. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranında bu prim artacak. 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret artacağı için orada tekrar bir artış yaşanacak"
"HAZİNE DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİRLER"

Dar gelirli vatandaşlar için GSS'de yapılan bu düzenlemeyi değerlendiren Bal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hane halkı gelir asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması şartıyla bu primleri de hazine karşılıyor. 2025 yılında yaklaşık olarak 12 milyon vatandaşımız gelir testi yaptırmış ve bu 12 milyon vatandaşımızın yaklaşık 8 milyonu da hane halkı geliri düşük çıktığı için hazine desteğiyle GSS'den faydalanmaya devam etmişler. Yani burada vatandaşlarımıza söylememiz gereken şey, herhangi bir sosyal güvenceleri yoksa ve GSS primi eğer kendilerine tahakkuk ediyorsa mutlaka kaymakamlıklara başvurarak hane halkı gelirin, asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması şartıyla kişi başına, bu da hazine desteğinden faydalanabilirler"
Ödeyemeyenler için yapılan GSS düzenlemesi için Bal, "1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başladı bu sistem. Geçen sene 10 sene öncesine dönük olarak 2024 yılında bir af çıkmıştı ve orada yaklaşık 2.2 milyar TL'lik borç silindildi. Bu sene de aynı şekilde 10 seneden önce olan yani 2015 ve öncesine ait GSS borçları yine silindi. Burada vatandaşlarımız eğer ödeyebiliyorlarsa tabii ki ödemeleri gerekiyor. Sonuçta bu kendilerine tahakkuk eden bir borç. Ancak 10 seneyi geçen borçlarda da GSS borçları genel olarak 6183 sayılı ama tahsil alacakları usulü hakkındaki kanun gereğince siliniyor zaten eee zaman aşımı itibariyle ve torba kanunlarla da bu devamlı olarak güncelleniyor"

