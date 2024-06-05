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9 günlük bayram tatili haberinin ardından harekete geçtiler! Yüzde 90 bekleniyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 12:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurmasının ardından tatil yerlerinde de telaş başladı. Otelciler yüzde 90 doluluk oranı bekliyor. Bodrum'da bayram tatili hazırlıkları tamamlanırken, ünlü isimler başta olmak üzere antik tiyatro ve eğlence mekanlarında sahne alacak.

9 günlük bayram tatili haberinin ardından harekete geçtiler! Yüzde 90 bekleniyor

Okullar kapanır, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Kurban Bayramı tatilinin 9 güne yükseltildiği açıklandı. Muğla'nın ilçesi Bodrum'da 9 günlük bayram tatili ile hareketlilik artarken, turizmciler karardan memnun olduklarını söyledi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bayramda çok ciddi beklentimiz var. Bayramda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor; bu yılda yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" dedi.

'BODRUM BAYRAMA TAMAMEN HAZIR'

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "9 günlük tatilden dolayı mutlu olduk. Mevsim anlamında sezon başı ve yaza girerken 9 günlük tatil hem tatilcileri hem de turizmcileri memnun etti. Bayramda çok ciddi beklentilerimiz var. İç pazar ve Anadolu, Bodrum'u seviyoruz ve bundan dolayı Bodrum'a bekliyoruz. Bayramda herkes Bodrum'da coşkulu ve güzel bir tatil geçirmesini bekliyoruz.

Bodrum alt ve üst yapısıyla bayrama tamamen hazır, turizmciler olarak da hazırlıklarımızı yaptık ve misafirlerimizi bekliyoruz.

DENİZ

YÜZDE 90 DOLULUK BEKLENİYOR

Şu anda misafirlerimiz rezervasyonlarını yapıyorlar; burada son dakika rezervasyon indirimleri bazı tesislerimizde devam ediyor. Bayramda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor; bu yılda yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" dedi.

'MAİL VE ŞİRKET ADRESİNİ KONTROL ETSİNLER'

Bayram tatilinde sahte sitelerden tatil alımlarına karşı dayanıklı uyaran Şahin, "Fiyatlar, bayram içinde uygun; ama son dakikaya bırakılmadan erkenden alınırsa uygun fiyatlar oluyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil mevcut. Fiyatlar tesise göre değişkenlik gösteriyor. Tesisler doluluk yakalayamazsa, son dakika fırsatları Tatilcilerimiz, ucuz diye hiç araştırma yapmadan doğrudan sahte sitelerden konaklamalar satın alıyorlar. Kontrol etsinler. Hatta Ticaret Bakanlığı üzerinden de kontrol yapabilirler. Bu konuda çok mağdur olan tatilciler oluyor. Tatilciler çok dikkatli bir şekilde bu ayrıntılara bakıyorlar, emin olarak gelsinler. Bodrum'da Caz Festivali başladı, bunun yanı sıra Bodrum'da dinlence başlıyor. hem tatil hem de bir de geceleri eğlencesiyle meşhurdur. Otellerde ve kentlerde çok sayıda ünlü sanatçı olacak bunun yanında eğlenceler, tatilcilerimizi bekliyor" diye konuştu.

'DIŞ PAZARDA TERS ETKİ GÖRÜYORUZ'

Şahin, şöyle devam etti:

"Bodrum'da İngiltere pazarında daha sonra Polonya ve Rusya geliyor. Pazarlarda şu an için bir eksilme görülüyor. Son dakika bir aksama olursa, onu şu anda söylemek çok erken olur. Dış pazarda çalışande misafir anlamında artış var İç pazar ise 15 Haziran'dan sonra okullar tatilden sonra hareketleniyor. Bunu öğrencilerine yansıtmak istemiyoruz. Euro'nun düşük olmasından dolayı dış pazarda ters etki görüyoruz. Bodrum'a gelen uçakların yüzde 40'ı Didim'e gidiyor. Uçak dolusu gelen misafirler Didim'e Bodrum'a gidiyor. Olarak satıldığı için gelen misafirler, Didim'e gittikleri için bu sayının tamamı Bodrum'a yansımıyor. Burada sadece dikkat çeken nokta; Bodrum'a gelen kültürel Bodrum'a mutlu olacağız. Çünkü Bodrum adı altında Didim'e varış yeri olarak gitmesi kaçakçılığın yanılmaması ve yanıltıcı saklanmaması önemli."

(DHA)

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otel bayram tatili doluluk oranı
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