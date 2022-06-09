9 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Haziran 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

9 Haziran Perşembe günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun gelmesi sebebiyle birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 9 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum..

9 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

9 Haziran Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 920,44 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 8-9 Haziran 2022 itibariyle 933,07 TL alış ve 945,88 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 745,14 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 747,02 TL alış ve 747,42 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 677,63 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 565,28 TL alış ve 677,86 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



