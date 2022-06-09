9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe

9 Haziran 2022 Perşembe günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 9 Haziran Çarşambagünü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...
9 Haziran Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 520.441,62 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 520.441,44 TL oldu.
Bitcoin'in değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,18 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 330.249,44 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.249,43 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,21 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.797,5600, satış fiyatı ise 1.797,5500 Dolar oldu.
9 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 30.927,0198 TL, satış fiyatı 30.926,8478 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,03 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0800 Dolar, satış fiyatı ise 0,0800 Dolar oldu.
9 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,3762 , satış fiyatı ise 1,3761 oldu.
Ripple'ın değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,43 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4010 Dolar, satış fiyatı ise 0,4009 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8992 TL, satış fiyatı ise 6,8975 TL oldu.
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