FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe

9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe

09.06.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı haftanın dördüncü gününde de merak konusu olurken Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 9 Haziran Perşembe günü, birçok yatırımcı ve vatandaş; Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu da araştırıyor. Peki 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte detaylar...

9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe

9 Haziran 2022 Perşembe günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 9 Haziran Çarşambagünü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

9 Haziran Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 520.441,62 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 520.441,44 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,18 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 330.249,44 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.249,43 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,21 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.797,5600, satış fiyatı ise 1.797,5500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

9 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 30.927,0198 TL, satış fiyatı 30.926,8478 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,03 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0800 Dolar, satış fiyatı ise 0,0800 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

9 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,3762 , satış fiyatı ise 1,3761 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 9 Haziran Perşembe günü yüzde 0,43 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4010 Dolar, satış fiyatı ise 0,4009 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8992 TL, satış fiyatı ise 6,8975 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…
Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!
Memur ve emekliye bir zam haberi daha!Memur ve emekliye bir zam haberi daha!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.