9 haziran Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ne zaman düşecek? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

9 haziran Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı kurun dün sabah saatlerinde 17 seviyesini aşmasının ardından merak konusu oldu. Öte yandan birçok kişi konuya dair yapılan yorumları öğrenmek için Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?' soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

9 HAZİRAN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru yeni güne 17,19 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL kuru ise 18,58 TL seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Analistler, döviz kurları için yaptığı açıklamasında diğer gelişmiş ve gelişen ülkelerin neredeyse tamamı enflasyon karşısında sıkı para politikası uygularken TCMB’nin yüzde 73,5 ile 20 yılın en yükseğine çıkan enflasyon ve 130’u aşan üretici fiyatları karşısında faiz dışı önlemler almasının negatif ayrışma yarattığını ifade ediyor.

DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Dolar'daki durumu yorumlayan ekonomistler Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketim devam ettiğini belirterek kısa vadede 16.50 TL altında kapanış görülmediği sürece yukarı yönlü oynaklık riskinin süreceğini belirtti.

