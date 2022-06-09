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9 haziran Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

09.06.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 haziran Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı ve dün döviz kurunda yaşanan yükseliş sebebiyle konuya ilişkin yapılan yorumlar merak konusu oldu. 9 Haziran Perşembe günü yatırımcı ve vatandaşlar 'Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?' soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

9 haziran Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

9 haziran Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı kurun dün sabah saatlerinde 17 seviyesini aşmasının ardından merak konusu oldu. Öte yandan birçok kişi konuya dair yapılan yorumları öğrenmek için Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?' soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

9 HAZİRAN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru yeni güne 17,19 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL kuru ise 18,58 TL seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR NE ZAMAN DÜŞER?

Analistler, döviz kurları için yaptığı açıklamasında diğer gelişmiş ve gelişen ülkelerin neredeyse tamamı enflasyon karşısında sıkı para politikası uygularken TCMB’nin yüzde 73,5 ile 20 yılın en yükseğine çıkan enflasyon ve 130’u aşan üretici fiyatları karşısında faiz dışı önlemler almasının negatif ayrışma yarattığını ifade ediyor.

DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Dolar'daki durumu yorumlayan ekonomistler Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketim devam ettiğini belirterek kısa vadede 16.50 TL altında kapanış görülmediği sürece yukarı yönlü oynaklık riskinin süreceğini belirtti.

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döviz Türk lirası
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