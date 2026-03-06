FİNANS

9 ilde operasyon düzenlendi! Şebeke servetle oynamış: Tam 26 milyar TL

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ağına yönelik 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 26 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, 75 gayrimenkul ve 550 banka ile kripto para hesabına bloke konuldu.

9 ilde operasyon düzenlendi! Şebeke servetle oynamış: Tam 26 milyar TL

‘İGaming’ isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise ‘Paymix’ üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Şüphelilerin ise 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

AYLIK BİR MİLYAR DOLAR HASILAT

‘İGaming’ isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. Öte yandan MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araç, 8 konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet gayrimenkule el konuldu ve 30 şüpheliye ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

